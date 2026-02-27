Abierto el plazo para comunicar los daños por las borrascas en caminos agrarios y regadíos

El plazo para comunicar los daños por el tren de borrascas en caminos agrarios e infraestructuras de riego en Andalucía y Extremadura ha empezado este viernes y estará abierto hasta el 15 de abril, según la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El objetivo es que estos daños puedan ser reparados con urgencia con cargo a las ayudas extraordinarias habilitadas por el Gobierno, ha detallado el Departamento en un comunicado.

Se trata del paquete de medidas de apoyo para el sector agrario afectado por los temporales aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada, que incluye una partida específica de 600 millones de euros para la reparación urgente de infraestructuras como caminos agrarios de uso público y regadíos.

En conjunto, el plan de ayudas extraordinarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) cuenta con un presupuesto total de 2.874,1 millones de euros para los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores de Andalucía y Extremadura.

Procedimiento de las ayudas

Para las afecciones a caminos agrarios de uso público, la orden ministerial establece una coordinación con las administraciones locales, provinciales y autonómicas. De esta manera, en cada provincia, las propuestas de actuación en caminos agrarios de uso público serán elaboradas y remitidas al MAPA por las subdelegaciones del Gobierno, asistidas por comités técnicos en los que participarán las diputaciones provinciales, la Junta de Andalucía y la de Extremadura, junto a técnicos de las empresas públicas Tragsa y Seiasa (Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias).

En el caso de daños causados en infraestructuras de riego, la comunicación al MAPA se realizará a través de la sede electrónica por parte de la presidencia de la Comunidad de Regantes.

Las obras serán ejecutadas por la empresa de Transformación Agraria (Tragsa), en su condición de medio propio de la Administración, y consistirán en la reparación y restitución al estado anterior de los elementos dañados, tales como la recuperación del trazado y plataforma de caminos de acceso a parcelas y la limpieza y reparación de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua, entre otras, según ha señalado el Ministerio de Agricultura.