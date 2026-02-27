El número de españoles que se casan con extranjeros aumenta un 42% en una década

Los enlaces entre ciudadanos españoles y personas extranjeras experimentan un crecimiento notable en la última década, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En 2024 se registraron 31.239 uniones de este tipo, lo que representa un aumento del 41,59% respecto a las 22.063 contabilizadas en 2015. El incremento absoluto alcanza las 9.176 ceremonias.

La serie anual muestra fluctuaciones, con una caída pronunciada en 2020 y 2021, debido a la pandemia del covid, seguida de una recuperación acelerada: 2015 (22.063), 2016 (23.162), 2017 (24.293), 2018 (23.771), 2019 (25.168), 2020 (15.709), 2021 (21.940), 2022 (27.314), 2023 (28.755) y 2024 (31.239). En total, entre 2015 y 2024 se celebraron 243.414 matrimonios mixtos.

Durante el mismo periodo analizado, los matrimonios de todo índole solo han logrado una ligera subida del 3.82%, desde los 168.910 en 2015 hasta los 175.364 en 2024, siendo este año los últimos datos disponibles en el INE.

Ascenso de las uniones entre dos extranjeros

Las bodas en las que ambos contrayentes proceden de fuera de España registran un avance mayor. En 2024 hubo 6.535 celebraciones de este perfil, frente a 4.275 en 2015, lo que supone un incremento del 52,87% (aumento absoluto de 2.260). La evolución anual es la siguiente: 2015 (4.275), 2016 (4.268), 2017 (4.423), 2018 (4.387), 2019 (4.747), 2020 (3.039), 2021 (4.183), 2022 (5.755), 2023 (6.071) y 2024 (6.535). El total de la década alcanza los 47.683 enlaces.

Enlaces heterosexuales: estabilidad con variaciones regionales

Las bodas entre personas de distinto sexo mantienen relativa constancia en el conjunto nacional. Se registraron 165.172 en 2015, 171.023 en 2016, 168.989 en 2017, 162.743 en 2018, 161.389 en 2019, 87.481 en 2020, 143.515 en 2021, 172.871 en 2022, 165.658 en 2023 y 168.028 en 2024. La variación entre el primer y último año es un leve incremento del 1,73% pese al aumento de la población.

Estadística de enlaces heterosexuales

Matrimonios entre mujeres: tendencia al alza

Las uniones entre féminas registran el mayor impulso dentro del colectivo. En 2024 se contabilizaron 3.792, frente a 1.813 en 2015, lo que equivale a un incremento del 109,16%. La progresión anual incluye: 2015 (1.813), 2016 (2.132), 2017 (2.314), 2018 (2.512), 2019 (2.649), 2020 (1.685), 2021 (2.867), 2022 (3.380), 2023 (3.607) y 2024 (3.792).

Estadística de enlaces entre mujeres

Matrimonios entre hombres: recuperación hasta nuevo máximo

Las bodas entre varones sumaron 3.544 en 2024, comparadas con 1.925 en 2015, un avance del 84,1%. Los datos anuales son: 2015 (1.925), 2016 (2.188), 2017 (2.323), 2018 (2.358), 2019 (2.492), 2020 (1.504), 2021 (2.206), 2022 (2.856), 2023 (3.165) y 2024 (3.544). Cabe destacar que se tardó 17 años en alcanzar el récord de matrimonios entre hombres de 2006, año posterior a su legalización, con 3000 casamientos y hasta 2023 no se volvió a superar.

Estadística de enlaces entre hombres

Matrimonios totales: estabilidad con repunte postpandemia

Entre 2015 y 2024 se celebraron 1.618.181 bodas en España. El volumen anual fue: 2015 (168.910), 2016 (175.343), 2017 (173.626), 2018 (167.613), 2019 (166.530), 2020 (90.670), 2021 (148.588), 2022 (179.107), 2023 (172.430) y 2024 (175.364). Comparando 2015 con 2024, el aumento es del 3,82%, lo que refleja una tendencia de estabilidad general.