Vocento sale de pérdidas y reformula las cuentas de 2024 tras detectar un fraude interno de casi seis millones de euros

Vocento cerró 2025 con un Ebitda de 27,2 millones de euros, un incremento respecto a los 12,4 millones de 2024, y unos ingresos de 336,8 millones, un 3,3% más que el año anterior, según informó a la CNMV. La compañía registró un beneficio neto de 6,7 millones, tras pérdidas de 98,9 millones en 2024.

El grupo ha decidido reformular sus cuentas de 2024 tras detectar diferencias en inventarios de materias primas por un importe de 5,88 millones, atribuibles a certificados de depósito falsos.

Vocento logró ahorros de 4 millones de euros mediante su Plan de Eficiencia y generó 4,5 millones de caja ordinaria, frente a los -11,5 millones del año anterior. La deuda financiera neta ex NIIF 16 se redujo un 72%, hasta situarse en 12,2 millones de euros, impulsada por desinversiones y mejoras operativas.

El consejero delegado, Manuel Mirat, destacó que 2025 fue un "año de recuperación" y señaló que la evolución de la publicidad y la diversificación refleja la mejora operativa del grupo.

Publicidad

Los ingresos publicitarios crecieron un 7%, con un comportamiento superior al del mercado. En prensa generalista, la publicidad subió un 5,2%, frente a una caída del 1,4% en el mercado.

Vocento alcanzó 209.000 suscriptores, de los cuales un 83% son digitales, con un crecimiento del 13%. Los negocios de diversificación aumentaron ventas 3,4%, destacando Clasificados con 11,4%, hasta 21,6 millones, y Gastronomía con 3,8%, hasta 17 millones. El área de Agencias generó 24 millones de ingresos, con un Ebitda de 2,1 millones, un 60,4% más que en 2024.

El peso conjunto de ingresos digitales y diversificación representó el 46% del total, un punto más que en 2024.

Fraude en inventarios y refuerzo de controles

La compañía identificó actuaciones fraudulentas en la emisión de certificados de inventario, que afectaron a los estados financieros de 2024. Los ajustes serán retrospectivos, sin impacto en caja ni en la viabilidad del grupo, y se implementarán mejoras en los controles internos y en los procedimientos de supervisión.

Vocento prevé refinanciar un préstamo sindicado de hasta 40 millones con condiciones más favorables antes de la formulación de las cuentas de 2025. Para 2026, la compañía espera un Ebitda de entre 30 y 32 millones y mantener generación positiva de caja ordinaria.

Mirat remarcó que la investigación interna "forma parte del compromiso del grupo con el rigor, la transparencia y la supervisión".