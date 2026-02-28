La ruina del cine español: el 40% de las películas no llega a 100 espectadores

El cine español celebra este sábado su tradicional gala de los Premios Goya en Barcelona, un evento que se prevé fuertemente politizado, como viene sucediendo cada año y como se desprende de las declaraciones del presentador Luis Tosar: "Habrá libertad absoluta para hablar de Gaza, Ucrania o el ICE. Lo raro es obviarlo".

Durante esta semana en Libre Mercado hemos ido mostrando las cifras del cine español en 2025, como el hecho de que se exhibieron más películas que recaudaron menos de 100 euros en taquilla que películas que superaron los 100.000 euros. También hemos analizado el reciente informe del Instituto Juan de Mariana sobre el cine español, que revela cómo se han disparado las subvenciones al cine nacional mientras la taquilla se ha hundido un 25%.

Como ya hicimos con los datos de recaudación observados en el informe "Recaudación y espectadores del cine español en el año 2025", elaborado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), en esta ocasión hemos destacado los siguientes datos relativos a los espectadores que acudieron al cine a ver las 727 películas españolas que se exhibieron:

Número de películas exhibidas que han superado los 1.000.000 espectadores : 1 sobre 727 (el 0,13% del total).

Número de películas exhibidas que han superado los 500.000 espectadores : 5 sobre 727 (el 0,68% del total).

Número de películas exhibidas que han superado los 100.000 espectadores : 31 sobre 727 (el 4,2% del total).

Número de películas exhibidas que no han superado los 50.000 espectadores : 687 sobre 727 (el 94,5% del total)

Número de películas exhibidas que no han superado los 10.000 espectadores : 635 sobre 727 (el 87,3% del total).

Número de películas exhibidas que no han superado los 1.000 espectadores : 530 sobre 727 (el 72,9% del total).

Número de películas exhibidas que no han superado los 100 espectadores : 282 sobre 727 (el 39,5% del total).

Las 10 películas exhibidas con mayor número de espectadores acapararon el 54,8% del total de espectadores reunidos. Es decir, 10 sobre 727 (el 1,37% del total).

Padre no hay más que uno 5, de Santiago Segura, fue la película española más taquillera de 2025 y consiguió reunir aproximadamente el 16,6% de todos los espectadores que acudieron a las salas de cine a ver películas españolas ese año.

Las cifras que acabamos de ver resultan muy llamativas: hay 9 veces más películas que no lograron reunir ni a 100 espectadores que películas que superaron los 100.000 espectadores (282 frente a 31). También destaca el hecho de que sólo 10 películas fueron responsables de congregar al 54,8% de los espectadores totales del cine español en 2025.

Un último aspecto a tener en cuenta es que la película española más taquillera del año fue "Padre no hay más que uno 5", de Santiago Segura, siendo la única que superó el millón de espectadores en dicho año (con más de 2 millones). Por otro lado, y en línea con lo que ya hemos publicado estos días en Libre Mercado, este largometraje de Santiago Segura consiguió reunir aproximadamente al 16,6% de todos los espectadores del cine español en 2025.

En definitiva, si algo hemos podido comprobar estos días es que el cine español se encuentra en sus horas más bajas tanto en recaudación como en número de espectadores, aunque eso no evita que las ayudas públicas al sector cinematográfico sigan creciendo año a año.