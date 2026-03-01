El gasto en pensiones rompe la barrera de los 16.000 millones al mes

El gasto en pensiones contributivas en España ha superado por primera vez los 16.000 millones de euros en un sólo mes. En febrero de 2026, la nómina de las pensiones contributivas ha alcanzado los 16.030 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta cifra incluye tanto el Régimen de la Seguridad Social (14.272,5 millones de euros) como el Régimen de Clases Pasivas (cuyo último dato disponible corresponde al mes de enero, con 1.758,3 millones de euros).

La Seguridad Social abonó en febrero 10.446.888 pensiones a cerca de 9,5 millones de pensionistas. Se trata del importe mensual más elevado que se ha registrado hasta el momento.

La pensión media de jubilación ya es de 1.827 euros mensuales

Si consideramos todos los tipos de pensiones que hay (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), la pensión media del sistema se sitúa en 1.366 euros mensuales (en 14 pagas), lo que equivale a unos 1.593 euros en 12 pagas. Sin embargo, si nos centramos únicamente en las pensiones contributivas de jubilación (que perciben 6,67 millones de personas), la cuantía media asciende a 1.566 euros en 14 pagas, es decir, aproximadamente 1.827 euros en 12 pagas.

El pago que corresponde únicamente a las pensiones de jubilación alcanzó los 10.451 millones de euros en febrero, frente a los 9.848 millones de euros en febrero del año 2025. De esta forma, la nómina mensual de jubilación ha crecido un 6,12% en un año.

Las nuevas altas cobran más de 2.100 euros al mes

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, en el último mes disponible se registraron 38.757 personas que comenzaron a cobrar una pensión de jubilación, con una cuantía media de 1.865 euros en 14 pagas, es decir, unos 2.175 euros en 12 pagas. De estas 38.757 altas, alrededor del 82% (principalmente del Régimen General) perciben una pensión media de 1.982 euros en 14 pagas, equivalente a unos 2.312 euros en 12 pagas.

Por otro lado, al margen del sistema contributivo de la Seguridad Social, el Régimen de Clases Pasivas registró en enero (último dato disponible) una nómina mensual de 1.758,3 millones de euros, con un total de 736.793 pensiones en vigor.

Los más de 16.000 millones de euros al mes que cuesta ya el pago de las pensiones contributivas no hacen más que apuntalar un sistema que es cada vez más deficitario y que compromete las prestaciones futuras de los actuales trabajadores, que son los que están sufragando con sus cotizaciones las actuales pensiones.