El pluriempleo marca récord histórico: más de 632.000 personas tienen más de un trabajo

Dado el empobrecimiento paulatino que han sufrido las familias españolas, después de una grave crisis de inflación, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido disminuir la pérdida de poder adquisitivo de los españoles deflactando la tarifa del IRPF, cada vez son más las personas que se ven obligadas a tener un segundo empleo con el que aumentar sus ingresos. Así se desprende de un informe publicado por Randstad Research, donde se detalla que la cifra de pluriempleados se sitúa ahora mismo en máximos históricos.

Máximos históricos

En su último informe, Randstad Research incide en uno de los factores que muestran cómo ha empeorado la situación económica de los españoles: el pluriempleo. Concretamente, el organismo recuerda que, al cierre del año pasado, la población ocupada en el mercado laboral español se situaba en un total de 22,46 millones de personas. Así, el documento subraya que esta cifra "supone un incremento interanual de 605.000 personas, (...) y supone también un récord absoluto".

Asimismo, el estudio elaborado por Randstad explica que, durante el último trimestre del año, la población activa se redujo en 60.000 personas, situándose en 24,96 millones de personas, "muy cerca de su máximo histórico". En este sentido, el informe también destaca que, durante el año 2025, la población activa se incrementó en 487.000 personas.

Sin embargo, el informe también incide en que los ocupados con un segundo empleo se sitúan en máximos históricos. De este modo, se explica cómo "al cierre del ejercicio de 2025, un total de 632.800 personas ocupadas contaban con un empleo secundario, 50.000 más que un año antes y la cifra más elevada registrada", si bien se explica que "también hay que tener en cuenta que en los últimos años tanto la población activa como la ocupada han aumentado mucho en España".

Randstad Research

En cualquier caso, cabe destacar también que, de acuerdo a los datos utilizados por Randstad en su informe, el pluriempleo impacta más en la población femenina. Concretamente, el estudio explica que "aunque las cifras son muy parejas, hay algo más de mujeres con una doble ocupación". De esta forma, se detalla cómo los datos publicados por el INE muestran que, al cierre del año, un total de 317.200 mujeres contaban con más de un empleo (el 3% del total de ocupadas), frente a 315.400 hombres (el 2,6% del total).

Empobrecimiento sistemático

Evidentemente, en este incremento del pluriempleo tiene una influencia directa la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento sistemático que han sufrido los españoles en los últimos años. De entrada, cabe considerar que, según los datos ofrecidos por el INE, la inflación acumulada desde enero de 2019 asciende al 24,3%. Al mismo tiempo, la brecha entre los salarios españoles y los europeos ha crecido al punto de superar los 6.100 euros al año. Sin embargo, en este contexto, tras haberse incrementado el pluriempleo un 41,5% bajo el mandato de Sánchez, desde el Gobierno prefiere negar esta realidad, defendiendo que el pluriempleo supone una suerte de "diversificación" del trabajo.