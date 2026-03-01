TDND: Éxito de la gestión pasiva: el modelo ultradiversificado certifica resultados positivos

Giorgio Semenzato y Kevin Koh Maier analizan en Tu Dinero Nunca Duerme las claves de su estrategia "ultradiversificada", que ha permitido a la práctica totalidad de sus clientes sortear la volatilidad de los mercados.

En un contexto financiero marcado por la incertidumbre, la gestión pasiva vuelve a reivindicar su eficacia con datos contundentes. En Tu Dinero Nunca Duerme, Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, y a Kevin Koh Maier, director de inversiones de la firma, analizaron el estado de sus carteras tras ocho años de trayectoria en el mercado español.

Finizens se feclicitó del éxito de su estrategia para el 99,6% de sus clientes. Una cifra, decía Semenzato, que certifica su propuesta de valor. Importante si se tiene en cuenta de que abarcar un periodo de ocho años (desde su lanzamiento en 2017), un plazo lo suficientemente amplio como para haber atravesado distintos ciclos económicos.

Sin embargo, el éxito no depende solo del algoritmo o la selección de activos. Semenzato subrayó que la rentabilidad final es el resultado de una combinación entre la gestión técnica y el comportamiento del propio inversor. En este sentido, la firma exige a sus copartícipes dos compromisos fundamentales: por un lado, confianza plena en el proceso, tras haber comprendido el funcionamiento de la gestión. Por otro, constancia, evitando decisiones emocionales en momentos de volatilidad.

Una propuesta de largo plazo

Frente a las "apuestas del momento" que suelen proliferar en el sector financiero, los responsables de Finizens defendieron un modelo que sirva al inversor para cubrir ciclos completos. La tesis expuesta en el programa sugiere que la diversificación masiva, unida a una estructura de costes bajos propia de la gestión indexada, es la herramienta más sólida para que el inversor particular logre preservar y crecer su patrimonio de forma sostenida.

El mercado de 2026: La IA pasa del entusiasmo general al escrutinio selectivo

La narrativa de los mercados financieros ha dado un giro drástico en el último año. Si en 2025 la inteligencia artificial (IA) actuó como un motor de crecimiento casi universal, el ejercicio 2026 ha inaugurado una etapa de dudas selectivas y cuestionamiento de valoraciones, especialmente en el sector tecnológico de Estados Unidos.

Durante su intervención en el programa Tu Dinero Nunca Duerme de esRadio, responsables de la gestora Finizens analizaron este cambio de paradigma. Según los expertos, el mercado ya no premia a cualquier compañía vinculada a la IA; ahora diferencia entre aquellas con fundamentales sólidos y las que presentan precios excesivos. "No es lo mismo pagar 30 veces ingresos que 10 o 15", señalaron, destacando que sectores tradicionales como el financiero, salud o inmobiliario muestran hoy una mejor evolución relativa que la tecnología.

La trampa de la concentración

Uno de los puntos clave del análisis fue la extrema dependencia del S&P 500 de las denominadas "siete magníficas". La concentración es tal que, si estas gigantes cayeran un 15%, el resto del índice debería subir un 8% solo para mantenerse plano. Esta realidad ha impulsado una rotación geográfica inédita en años: mientras EE. UU. flirtea con el terreno negativo en 2026, Europa crece un 7% y mercados como Japón o Asia-Pacífico superan el 10%.

Diversificación frente a la incertidumbre

Respecto a la IA, la gestora advirtió sobre la dificultad de predecir ganadores. Históricamente, las empresas que más invierten en disrupciones no siempre son las que capturan el beneficio final, el cual suele trasladarse a sectores tradicionales mediante mejoras de productividad.

En un contexto donde la volatilidad ha sido inusualmente baja (11% frente al 15% histórico) y las rentabilidades superiores a la media, Finizens defiende la diversificación global como única defensa ante un ciclo que se prevé más inestable y complejo.