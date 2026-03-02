Catar suspende la producción de gas y Arabia Saudí cierra una gran refinería por los ataques de Irán

Arabia Saudí ha informado este lunes que dos drones han sido interceptados cerca de la refinería de Ras Tanura, lo que ha provocado un pequeño incendio debido a la caída de restos de los aparatos, sin que se registraran heridos ni fallecidos, según comunicó el Ministerio de Energía.

El Ministerio de Energía ha señalado que a las 7:04 horas se produjo el incidente y que los equipos de emergencia extinguieron rápidamente el fuego generado por los fragmentos de los drones. Algunas unidades de la refinería fueron cerradas por precaución, pero las autoridades han asegurado que el suministro de petróleo y derivados a los mercados locales no se ha visto afectado.

Iran has struck the Saudi Aramco refinery in Ras Tanura, which is one of Saudi Arabia’s key oil processing facilities, with a capacity of up to 550,000 barrels per day. pic.twitter.com/O7SLbGh9rO — Mohammed Zubair (@zoo_bear) March 2, 2026

Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó en redes sociales que los drones fueron interceptados y destruidos, y destacó que la metralla cayó cerca de infraestructuras civiles, sin causar víctimas.

Las tensiones en el Golfo

El ataque ocurre en un momento de alta tensión en Oriente Medio, coincidiendo con la tercera jornada de incidentes entre fuerzas israelíes y estadounidenses e Irán. Durante la noche se registraron explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Estados Unidos mantiene bases militares.

El sábado, Estados Unidos lanzó una ofensiva conjunta con Israel que resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Como respuesta, Irán atacó objetivos militares estadounidenses e israelíes en varios países del Golfo.

Tras los recientes ataques y la escalada de tensiones, el precio del petróleo Brent se disparó este lunes un 8 %, hasta 78,22 dólares por barril. Analistas destacan que la atención se centra en el estrecho de Ormuz, por donde circula casi el 20 % del crudo mundial, ante el riesgo de interrupciones en el suministro debido al conflicto.

La refinería de Ras Tanura

La instalación afectada es de gran importancia para el mercado energético internacional. La refinería de Ras Tanura, operada por la petrolera estatal saudí, Saudi Aramco, cuenta con una capacidad de procesamiento de aproximadamente 550.000 barriles diarios de crudo, lo que la convierte en una de las mayores del país. Desde allí se producen principalmente combustibles para el transporte, especialmente diésel, con destino tanto al mercado interno como a clientes internacionales, incluidos países europeos.

Además, en Ras Tanura se ubica la mayor terminal de exportación de crudo y productos refinados de la compañía, un complejo estratégico que incluye tanques de almacenamiento, amarres portuarios y puntos de carga en alta mar. Cualquier alteración en esta infraestructura es seguida de cerca por los mercados, dado el papel de Arabia Saudí como principal exportador mundial de petróleo y actor clave dentro de la OPEP.

Por otro lado, la paralización del suministro se produce después de que la compañía estatal energética de Qatar, QatarEnergy, haya anunciado oficialmente el cese de su producción de gas natural licuado. En un comunicado publicado hoy desde Doha, la empresa ha informado que, "debido a ataques militares contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en Ras Laffan Industrial City y Mesaieed Industrial City, en el Estado de Qatar, se ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados".

La compañía ha añadido que "valora sus relaciones con todas las partes interesadas y continuará comunicando la información más reciente disponible", sin detallar por el momento un calendario para la reanudación de la actividad.