Napptilus Tech Labs vuelve a llevar al 4YFN startups disruptivas con impacto real

Napptilus Tech Labs vuelve a estar presente en el foro 4 Years From Now (4YFN) con una selección de ocho startups que reflejan su visión de futuro en inteligencia artificial, energía, salud, ciberseguridad y cripto.

Desde soluciones de IA para biotecnología, hasta baterías de nanomateriales, que transforman la eficiencia energética, las startups incubadas por Napptilus Tech Labs comparten un objetivo común: aplicar tecnología disruptiva para resolver retos reales de la sociedad y de la industria, según ha detallado este viernes.

Napptilus Tech Labs se fundó en Barcelona en 2004 y se ha especializado en la incubación de startups deeptech y el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial, datos y software. Así, ha creado con los años un ecosistema de talento y tecnología para alumbrar proyectos que transformen sectores clave.

"El capital riesgo orientado a Deep Tech es prácticamente inexistente; el enorme talento en las ingenierías y en los centros de investigación se pierde irremediablemente cada año, con un coste y una pérdida de oportunidad para la sociedad inmensos", afirmó Rafa Terradas, CEO de Napptilus.

Entre las propuestas de esta edición en el foro de emprendimiento del MWC 2026, figura Helix, una plataforma que transforma la investigación biomédica mediante Graph Foundation Models (GFM). Esta iniciativa de la UPC Next Frontier Founders está liderada por el profesor Pere Barlet, Director en el Barcelona Neural Networking Center y Catedrático de la UPC; y el Dr. Salvador Aznar, investigador en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB). Se presentará su modelo fundacional para investigadores de cáncer, junto a una versión de 'Helix for Longevity' que utiliza dicho modelo para realizar un análisis individual del reloj biológico. Calcula científicamente la edad biológica y ofrece recomendaciones personalizadas en nutrición, ejercicio y descanso para optimizar la salud a largo plazo.

Otras startups de la cartera son: Ikusa e Hypergraph, del sector de ciberseguridad; en el campo de la movilidad eléctrica y eficiencia energética estarán presentes Magnetika e Wattium, especializada en baterías de carga ultra rápida claves para transformar la estabilidad de las redes eléctricas y garantizar una energía más resiliente; Tribulnation, dedicada a simplificar la gestión de activos digitales en un entorno fragmentado y complejo; NAPPAI, experta en automatizar procesos con IA para crear soluciones empresariales, o Banzai, plataforma de IA que gestiona todo dentro de un edificio, desde mantenimiento hasta recuperación de rentas y leads.