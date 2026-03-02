¿Qué es el Estrecho de Ormuz y qué consecuencias económicas tiene su bloqueo?

El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que ha provocado la muerte del líder supremo Alí Jamenei, ha desatado una escalada bélica. En respuesta, Irán ha atacado bases militares estadounidenses en Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Arabia Saudí, Kuwait, Jordania e Irak, además de lanzar ataques contra Israel. Este conflicto también ha afectado gravemente al Estrecho de Ormuz: aunque Irán no ha decretado su cierre oficial, varios buques han sido atacados cerca de la zona, lo que ha provocado que ningún barco petrolero se atreva a cruzarla en estos momentos.

Debido a la guerra que se ha desatado, el nombre del "Estrecho de Ormuz" ha adquirido una importancia mucho mayor de la que suele tener y se está repitiendo constantemente en los medios de comunicación. Pero ¿qué es realmente y por qué es tan importante?

El Estrecho de Ormuz es un estrecho marítimo que está ubicado en el Oriente Medio, y que actúa como el único paso natural entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, conectando este último con el mar Arábigo y el océano Índico. Este accidente geográfico tiene aproximadamente 160-167 kilómetros de longitud, con un ancho que varía entre los 55-95 kilómetros en su parte más amplia, aunque en su punto más estrecho mide alrededor de 33-39 kilómetros.

Lugar de tránsito del 20% del petróleo mundial

La importancia del Estrecho de Ormuz radica en que por este lugar transita alrededor del 20% de todo el petróleo que se consume a diario en todo el mundo (alrededor de 20 millones de barriles diarios), o cerca del 25% de todo el petróleo que se transporta por vía marítima, según la Agencia Internacional de la Energía. También alrededor de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado transitó por el Estrecho de Ormuz en el año 2024, principalmente con origen en Catar.

El bloqueo "de facto" del Estrecho de Ormuz impide el paso a más de 150 petroleros que continúan varados a la espera de una señal por parte de Irán de que podrán cruzar sin represalias. Esta situación está paralizando el comercio mundial de petróleo y gas, y ha provocado un fuerte disparo en los precios de estas materias primas. Sólo en el día de hoy, el precio del barril de Brent ha crecido más de un 6%, mientras que el precio del gas natural europeo se ha disparado alrededor del 40%.

Así podría afectar a España el bloqueo

De prolongarse en el tiempo este bloqueo y mermando así el comercio internacional de petróleo y gas natural, se produciría un repunte inflacionario en los países europeos (incluida España), que afectaría de forma directa al precio de los combustibles (gasolina, diésel, etc.), a la electricidad y la calefacción (tanto en las facturas de empresas como de hogares) y al transporte. Es decir, los hogares españoles verían cómo los precios de los bienes y servicios volverían a incrementarse hasta niveles elevados, dependiendo de la duración del bloqueo del estrecho.

En este sentido, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha declarado que "nuestro suministro energético está muy diversificado: sólo el 5% del petróleo y el 2% del gas transita por Ormuz":

«Nuestro suministro energético está muy diversificado: solo 5% del petróleo y 2% del gas transita por Ormuz. Ante la vulnerabilidad que supone la dependencia energética exterior apostamos por energía renovable y autóctona» 🔹 VP Sara Aagesen atiende a los medios de comunicación pic.twitter.com/3CGC4IZSyR — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) March 2, 2026

Así pues, aunque el Estrecho de Ormuz se encuentre a más de 5.000 kilómetros de España, lo que está sucediendo allí en estos momentos tendrá un efecto sensible en la economía española, en función del tiempo que tarde en restablecerse el flujo comercial normal.