Las redes sociales se han llenado en los últimos años de comentarios de usuarias españolas que denuncian una misma situación al vender en Vinted: negociaciones interminables, peticiones constantes de medidas y reclamaciones tras la entrega cuando las prendas apenas cuestan entre dos y seis euros.

"Algún día vetarán a las francesas de Vinted y el mundo será un lugar un poco mejor", escribe una usuaria en la red social X junto a la captura de una conversación en la que intentaban rebajarle una prenda de 15 a 10 euros.

No es un caso aislado. En la misma red social abundan mensajes como "Cuando piensas que no hay nadie más rastrero… ahí, un escalón más abajo, están las francesas de Vinted". Otra usuaria relataba que puso a la venta un traje de chaqueta sin estrenar por 30 euros –cuando su precio original era de 110– y recibió una oferta de 20. Al negarse, la compradora subió a 29,90 euros y exigió fotografías adicionales de la etiqueta.

Más allá del regateo, varias vendedoras denuncian que las reclamaciones tras la entrega se han convertido en un problema recurrente. La creadora de contenido @Ytusinfiltro explicó en TikTok su experiencia con una compradora francesa que abrió una incidencia alegando que una camiseta presentaba daños. Según la vendedora, la prenda estaba nueva con etiquetas y la supuesta "mancha" era una sombra mínima que, además, estaba visible en las fotos del anuncio.

Otra usuaria española consultada por este medio relata una experiencia similar: "Hace poco vendí una camisa en esa plataforma a otra usuaria de Francia. Desde el primer momento me regateó el precio, que ya era irrisorio (3 euros). Me pidió las medidas de todo, y cuando le llegó, dijo que no era lo que esperaba y que no estaba en condiciones".

En muchos de los mensajes publicados en redes, las quejas se centran en la desproporción entre el precio de las prendas y el nivel de exigencia. "Vendo una chaqueta con dos usos por 3 euros y me preguntan si la capucha aguanta el viento", ironizaba otra usuaria en X.

Las negociaciones forman parte del funcionamiento habitual de plataformas como Vinted o Wallapop, donde los vendedores fijan un precio inicial y los compradores pueden hacer ofertas. Sin embargo, varias usuarias señalan que la insistencia en rebajar incluso cantidades mínimas y las quejas posteriores por razones que consideran insignificantes están generando una oleada de críticas a la clientela francesa.

Vinted, líder de ventas en Francia

El fenómeno se produce en un contexto en el que las compras de segunda mano viven un auge sin precedentes en el país vecino. Según datos del Instituto Francés de la Moda recogidos por la prensa francesa, Vinted se situó en el primer trimestre de 2025 como la empresa que más ropa vende en Francia, tanto online como en tienda física, por delante de gigantes como Amazon, Kiabi, Shein o Zara.

A finales de 2024, la plataforma contaba con 23 millones de usuarios en Francia, casi un tercio de la población. La segunda mano representa ya el 10,9% del volumen del mercado textil en el país y alcanza el 16,3% entre los jóvenes de 18 a 34 años. En 2024, el grupo Vinted obtuvo a nivel mundial un beneficio de 77 millones de euros.

Desde la compañía explican que el éxito en Francia responde a varios factores, entre ellos la sensibilidad hacia el poder adquisitivo y las cuestiones medioambientales. En una encuesta realizada en 2023, los usuarios franceses afirmaban ahorrar una media de 90 euros al mes gracias a la plataforma.

El crecimiento del mercado de segunda mano es una tendencia global. Según el último análisis de ThredUP, en 2029 el mercado mundial de ropa usada superará los 300.000 millones de euros.