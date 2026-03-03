Cristina Herrero se despide de la Airef en pleno asalto del Gobierno: los dardos de su carta

Polémica en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Este martes, concluye el mandato de la actual presidenta, Cristina Herrero, y hoy ha salido a la luz que el Ministerio de Hacienda ha propuesto a una candidata de dentro del Gobierno para presidir este organismo.

Se trata de la catalana Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, tal y como han confirmado fuentes de Hacienda a Libre Mercado. Olóndriz es una candidata de plena confianza de María Jesús Montero, lo que ha vuelto a evidenciar un nuevo intento de colonización del Gobierno de Pedro Sánchez en un organismo económico estatal.

Intromisión estatal

Tras la intromisión en el INE y en el Banco de España, lo cierto es que la Airef era el único organismo público que se mantenía al margen de la influencia socialista. Esta lucha por la independencia le ha costado al organismo varias fricciones con el Gobierno.

Una de las más sonadas fue la evaluación que tuvo que hacer la Airef a la reforma de pensiones del Ejecutivo. "Nos dicen lo que tenemos que hacer" criticó Herrero, que hoy se despide con una extensa carta en la que deja varios recados al Gobierno.

Los dardos de Cristina Herrero

"Pese a ser una institución relativamente joven, la AIReF ha integrado en su acervo los tres principios mencionados: la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas" señala Herrero.

"Cuando en 2020 conté con el respaldo unánime de la Comisión de Hacienda del Congreso, dicho consenso político constituyó un apoyo esencial para garantizar la equidistancia institucional y reforzar la legitimidad de nuestro trabajo. La autonomía institucional ha sido también determinante para preservar nuestra objetividad" añade Herrero poniendo énfasis en esa "autonomía" y esa "objetividad" que, con la propuesta del Gobierno, ahora está puesta en entredicho.

El departamento de María Jesús Montero llevará al Consejo de Ministros esta polémica propuesta. Después, el nombre de Inés Olóndriz tendrá que pasar el examen del Congreso de los Diputados. En el PP ya han rechazado su nombramiento. "Es una falta de respeto absoluta" ha dicho el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal.

La hasta hoy máxima responsable de la Airef también ha clamado por la independencia de su organismo. "La independencia es mucho más que una declaración recogida en su propia denominación, constituye una práctica diaria" ha dicho.

Herrero ha insistido en que "la independencia se construye cada día con análisis rigurosos, basados en la evidencia; con la disposición a formular recomendaciones, aun cuando resulten incómodas, y con la voluntad de someter el propio trabajo al escrutinio interno y externo". Con estas palabras , Herrero pone de manifiesto la necesidad de que la Airef se desvincule de la política.