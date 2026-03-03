El Gobierno se prepara para colonizar la Airef y propone a una candidata de Hacienda para su presidencia

El Gobierno se prepara para colonizar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El Ministerio de Hacienda ha propuesto a una candidata de dentro del Ejecutivo para presidir este organismo.

Se trata de Inés Olóndriz, la actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local, tal y como han confirmado fuentes de Hacienda a Libre Mercado. Olóndriz es una candidata de plena confianza de María Jesús Montero, lo que ha vuelto a generar polémica después de las intromisiones del Gobierno en los diversos organismos económicos del Estado.

A la caza de los organismos económicos

Ejemplo de ello es el INE, donde hace unos meses la exministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció su intermediación en el PIB en una época que acabó con la salida del presidente de esta institución. Tampoco hay que olvidar que el Gobierno ha puesto al exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al frente del Banco de España, lo que ha restado una importante credibilidad al organismo.

Hasta ahora, la AIReF era el único organismo público que se mantenía al margen de la influencia socialista. Y de hecho, era el único osaba criticar abiertamente al Gobierno.

Pensiones, responsabilidad fiscal, Ingreso Mínimo Vital... La Airef ha sido contundente a la hora de evaluar los defectos de las medidas del Gobierno durante todos estos años. Uno de los temas más polémicos entre ambas partes ha sido la reforma de pensiones del Ejecutivo, donde la Airef tenía el poder de realizar una evaluación independiente, pero el Ejecutivo de Sánchez lo impidió.

Ahora, si Olóndriz llega a la presidencia, la Airef perdería buena parte de su independencia. Las fuentes de Hacienda defienden que su candidata cumple sobradamente con el perfil necesario para presidir la AIReF. Otras fuentes consultadas por este periódico apuntan a un claro "conflicto de intereses".

Este martes, concluye el mandato de la actual presidenta, Cristina Herrero y el departamento de María Jesús Montero llevará al Consejo de Ministros esta polémica propuesta. Después, el nombre de Inés Olóndriz tendrá que pasar el examen del Congreso de los Diputados. Si Sánchez consigue convencer a sus socios, habrá tomado otro organismo más.