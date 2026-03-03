El PP denuncia el asalto del Gobierno a la AIReF: "Es una falta de respeto absoluta"

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, cierra este martes su etapa al frente del organismo después de seis años de un mandato marcado por la defensa de la independencia y el rigor de la institución. En una carta institucional, Herrero subraya que la independencia no es una declaración formal, sino una práctica diaria que se ejerce a través de análisis rigurosos, basados en evidencia y sometidos a evaluación externa. De hecho, cabe destacar que este organismo supone el último bastión que no ha podido colonizar el Ejecutivo sanchista.

Ahora se abre el proceso para nombrar a un nuevo presidente de la AIReF, cuyo nombramiento se realiza a propuesta del Ministerio de Hacienda y debe contar con la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda en el Congreso de los Diputados. En este contexto, María Jesús Montero ha aprovechado para tratar de colocar al frente de la institución a alguien de su confianza, lo cual pondría en entredicho la independencia de la AIReF.

"Falta de respeto absoluta"

Como hemos informado en Libre Mercado, el Ministerio de Hacienda ha propuesto a un candidato de dentro del Ejecutivo para presidir la AIReF. Concretamente, esta candidata es Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local. Naturalmente, esta decisión ha supuesto un motivo de alerta, sobre todo porque este organismo es el último que no ha logrado controlar Sánchez. De hecho, cabe recordar que a finales de año, desde la AIReF precisamente se denunció que las presiones del Gobierno mermaban la capacidad de supervisión independiente del organismo.

Por ello, desde la oposición se han pronunciado contra el asalto que prepara el Gobierno sobre la AIReF. Concretamente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha instado a impedir que el Gobierno coloque a un alto cargo del Ministerio de Hacienda al frente del organismo. De este modo, Muñoz ha defendido en un mensaje publicado en redes sociales que "es fundamental que esto no ocurra para preservar la independencia".

Cristina Herrero, presidenta saliente de la Airef: "Es inadmisible pasar de la esfera política a la presidencia de la AIReF". Hoy conocemos que el Gobierno busca que una alto cargo del Ministerio de Hacienda ocupe el puesto. Es fundamental que esto no ocurra para preservar la… https://t.co/B3Jo5gl4QD — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) March 3, 2026

Por su parte, en declaraciones a medios de comunicación en el marco del Mobile World Congress (MWC), el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha defendido que el posible nombramiento de Olóndriz es una "falta de respeto absoluta". Al respecto, Nadal ha señalado que "es una candidata que viene de realizar funciones que estaban directamente relacionadas desde el Gobierno y desde la política con el puesto que va a realizar a partir de ahora, que se supone que tiene que ocupar una persona independiente".

Con todo, el PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que pide al Gobierno reforzar el control de incompatibilidades en la Administración General del Estado y de la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses. De este modo, la formación reclama que se revisen los procedimientos de verificación aplicados por la Oficina de Conflictos de Intereses y exige un marco normativo más exigente para la prevención de conflictos de intereses, así como establecer procedimientos transparentes para la selección y nombramiento de altos cargos del sector público estatal empresarial basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad profesional e integridad.