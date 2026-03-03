Fraude masivo: el 51% de la miel importada incumple la ley por usar jarabes baratos

Los apicultores españoles han trasladado su protesta al centro de Madrid para alertar sobre la "situación límite" que atraviesa el sector. Bajo el lema ‘Busca tu apicultor de cercanía’, la COAG y la CECU han organizado catas informativas en la glorieta de Cuatro Caminos para enseñar a los consumidores a distinguir la miel de proximidad frente a los productos ultrafiltrados que inundan los supermercados.

El responsable del sector apícola de COAG, Pedro Loscertales, ha advertido en Kilómetro Cero sobre los resultados de los análisis realizados por la Comisión Europea. "El 51% de las mieles analizadas en frontera española incumplían la directiva europea", ha denunciado el representante agrario.

Las prácticas más comunes incluyen la dilución con jarabes de azúcar y la ultrafiltración para eliminar el polen, técnica que borra cualquier rastro del origen geográfico del producto.

Precios justos frente a la competencia desleal

La campaña, que recorre 15 ciudades españolas, busca concienciar sobre la importancia de adquirir miel de cercanía para garantizar la supervivencia de las explotaciones locales.

El sector exige precios justos que cubran los costes de producción, imposibles de alcanzar ante la entrada masiva de mezclas de terceros países que son, en muchos casos, productos falsificados.

Miel de verdad y de proximidad

Desde la COAG insisten en que el consumidor debe desconfiar de las etiquetas poco claras. "Huye de las mezclas", reza el eslogan de una movilización que pretende proteger tanto al productor como al usuario final frente a la impunidad de las grandes comercializadoras que introducen miel adulterada en los lineales de la distribución.