Los 12 gigantes de la infraestructura ferroviaria global, según el ranking Forbes

El sector de la infraestructura ferroviaria vive una etapa de expansión sin precedentes. La creciente demanda de transporte sostenible, la reconversión de cadenas logísticas y la ampliación de redes de alta velocidad impulsan inversiones globales que superan los 300.000 millones de euros anuales. En este contexto, algunas empresas han consolidado su liderazgo mundial gracias a su escala, experiencia técnica, capacidad de ejecución simultánea y presencia internacional.

Estos son los 12 principales constructores ferroviarios a nivel global, según el ranking publicado por Forbes, ordenados según su relevancia estratégica y peso económico: China Railway Group (CREC), China Railway Construction Corporation (CRCC), VINCI, Bouygues Construction, Webuild, ACS Group (Dragados), Ferrovial, Acciona, Skanska, Strabag, Larsen & Toubro (L&T) y AZVI.

Estas empresas comparten una característica común: su capacidad para ejecutar proyectos de enorme complejidad técnica y financiera. Desde líneas de alta velocidad que atraviesan miles de kilómetros hasta túneles ferroviarios en entornos geológicos extremos o sistemas metropolitanos subterráneos en grandes capitales, su actividad define la nueva generación de infraestructuras ferroviarias.

Los dos grandes conglomerados asiáticos, China Railway Group y China Railway Construction Corporation, encabezan el listado gracias a su escala industrial y a su capacidad para desarrollar múltiples megaproyectos de manera simultánea. Su volumen de ingresos y su integración vertical les permiten abordar desde la ingeniería hasta la financiación y ejecución completa de las obras.

En Europa, grupos como VINCI, Bouygues Construction, Webuild, Skanska y Strabag destacan por su especialización en ingeniería avanzada, gestión de riesgos y desarrollo de túneles y corredores de alta velocidad. Su experiencia se concentra especialmente en proyectos técnicamente exigentes y en entornos urbanos densamente poblados.

Por su parte, Larsen & Toubro representa el crecimiento del mercado asiático emergente, participando en ambiciosos programas de modernización y expansión ferroviaria. Junto a estos actores, empresas españolas como Acciona, Ferrovial, ACS Group y AZVI completan el grupo de líderes internacionales con una fuerte presencia en proyectos de gran escala en distintos continentes.

El liderazgo en infraestructura ferroviaria ya no se mide únicamente por la construcción de kilómetros de vía. Hoy es fundamental integrar ingeniería avanzada, gestión de interfaces, digitalización, mantenimiento predictivo y modelos de contrato basados en desempeño. Esta evolución refleja la transición del constructor tradicional hacia un enfoque más amplio de creación de valor a lo largo de todo el ciclo de vida de las infraestructuras.