Los funcionarios cobran un 25% más que el resto de españoles

El número de funcionarios en España ha alcanzado cifras récord con Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, también crecen los privilegios que disfruta este colectivo profesional: recordemos que los funcionarios reducirán su jornada a 35 horas a la semana en marzo. En este contexto, el sueldo de los empleados públicos también se sitúa por encima, de forma significativa, del conjunto de trabajadores de nuestro país. Así se desprende de los datos ofrecidos por la Seguridad Social en las Estadísticas de Bases Medias de Cotización del Régimen General, correspondientes a septiembre de 2025, que reflejan que la brecha entre la Administración Pública y el conjunto de sectores alcanza los 579 euros, situándose un 25,46% por encima.

Brecha de sueldos

La Seguridad Social informa de que "entre enero de 2018 y septiembre de 2025, tanto el número de cotizantes del Régimen General como la cuantía de su base media de cotización muestran tendencia al alza". Así, detallan que en septiembre de 2025 la cifra de cotizantes del Régimen General ha sido de 17,4 millones –con un incremento interanual de un 3,88%–, de los que 8,9 millones fueron hombres y 8,4 millones eran mujeres.

Así las cosas, el organismo también explica que "el tramo de base con mayor número de cotizantes es aquel situado hasta 1,5 veces la base mínima". De hecho, se subraya que "por tramo de edad, la cuantía de la base media se incrementa a medida que aumenta la edad, descendiendo a partir de los 60 años".

También resulta relevante que "atendiendo al tipo de jornada, la base media de los cotizantes con contrato de jornada completa ha sido en septiembre de 2025 de 2.563 euros y la de los cotizantes con jornada a tiempo parcial de 1.197 euros". Asimismo, la Seguridad Social explica que "en función de la duración de los contratos, la base media de los cotizantes con contrato indefinido en septiembre de 2025 ha sido de 2.240 euros y la de los cotizantes con contrato temporal de 1.858 euros".

Con todo, como podemos comprobar a continuación, las cifras publicadas por la Seguridad Social muestran que existe "una importante diferencia en la base media entre las distintas actividades". Concretamente, en el sector del suministro de energía esta base media alcanza los 3.938 euros, marcando el máximo, seguida de las actividades financieras y los seguros, con 3.727 euros, y el sector de la información y la comunicación, con una base media de 3.134 euros.

Seguridad Social

En cambio, el mínimo se registró en la hostelería con 1.476 euros, mientras que en el sector del entretenimiento alcanzó los 1.513 euros y, en el caso de las actividades administrativas y los servicios auxiliares, fue de 1.677 euros. No obstante, resulta especialmente llamativo que la base media en el sector público fue de 2.853 euros, mientras que la media del conjunto de sectores fue de 2.274 euros. Por tanto, la brecha fue de 579 euros entre la base media de cotización en la Administración Pública y el conjunto de sectores, situándose un 25,46% por encima.

En este sentido, no podemos olvidar tampoco el incremento exponencial que se ha producido en el número de empleados públicos en los últimos años. Precisamente, en Libre Mercado hemos informado de cómo el número de empleados públicos ha superado los 3,6 millones de personas. De este modo, el empleo público se ha incrementado en más de 500.000 personas desde que Sánchez llegó al Gobierno. Dicho de otro modo: el incremento ha sido del 16,8% en este período.