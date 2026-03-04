Si un conflicto como el de Oriente Próximo dispara la incertidumbre, vivirlo desde España multiplica esa incertidumbre, debido a la decisión de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enfrentarse públicamente a EEUU, negando las bases de Rota y Morón a las fuerzas norteamericanas. Y este movimiento ha sido sólo el último de declaraciones contrarias a la operación de EEUU e Israel contra el régimen criminal de Irán, que lleva semanas masacrando a decenas de miles de iraníes, más de 50.000 según algunos reportes.

Es curioso ver hoy en los medios de comunicación marcadamente oficialistas con el gobierno de Sánchez como Televisión Española, las críticas a Trump y Netanyahu porque sus ataques han provocado la muerte de más de 150 niños en una escuela, pero no mencionan en ningún momento los cerca de 50.000 iraníes que ha asesinado el régimen de los ayatolás. Fuentes fiables enfatizan que de ellos, cerca de 30.000 en sólo dos días.

Ante todo esto, Trump contestó ayer y lo hizo en una reunión con líderes europeos que no le afearon la conducta, más bien al contrario. Esto fue lo que dijo Trump: Esto que ha dicho Trump es muy importante, en tanto, de cumplir en parte o completamente su amenaza, automáticamente inunda de incertidumbre el abastecimiento de gas natural en nuestro país, ya que EEUU es el principal proveedor de esta materia prima estratégica para nuestro país.

Tan grave o más que lo que ha señalado Trump ha sido el modo en el que el canciller alemán Friedrich Merz, ha suscrito las palabras de Trump y ha enfatizado su malestar con nuestro país. Ahora bien. En España, dice Sánchez, debemos estar tranquilos. Este miércoles a primera hora, a las 9, aparecía en televisión para lanzar un mensaje institucional que aparentemente pretendía tranquilizar a los españoles que piensen que igual no estábamos en el lado correcto del actual conflicto. Pues bien. Esto es lo que nos decía Sánchez

¿Cuál es el plan de Sánchez? Pues parece que regar con subsidios a la economía en caso de que la electricidad vuelva a dispararse, o en el caso de que los carburantes disparen la inflación. Pero… si recordamos, la gestión española de la pandemia del COVID-19 desde el punto de vista económico, fue la peor de toda la UE, y sus consecuencias aún hoy se viven, con los ERTEs de empresas que tuvieron que cerrar por la pandemia.

Pero no hay de qué preocuparse, ya está Sánchez para preocuparse de la situación en Oriente Próximo. ¿Qué le preocupa? Escuchen. En fin. De momento, el gas se ha disparado más de un 80% en dos días, el petróleo roza los 85 dólares y las bolsas han sufrido severas caídas en sólo tres días de cotizaciones. Cada hora que pasa crece la incertidumbre y el impacto de las consecuencias del conflicto sobre nuestra economía ya empieza a notarse. Hoy con la gasolina.