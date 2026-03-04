El gas da el susto en el mercado: se dispara un 80% en dos días

Las caídas que estamos viendo en los mercados son acusadas, pero no superan todavía al patrón de pánico de cisnes negros en el pasado. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, por buscar un ejemplo cercano, los índices cayeron en el entorno del 9-10 por ciento, varias semanas después del estallido del conflicto.

Hoy el Índice español Ibex 35 acumula una caída del 4,5% desde el pasado lunes, El SP500 ni siquiera llega al 1% acumulado desde que estalló el conflicto actual.

Habría que aclarar que en los mercados de renta variable, donde se compran y venden títulos de propiedad, acciones, de empresas de todo el mundo, el pánico por la incertidumbre de eventos como la guerra de Irán, responde más a una reacción defensiva que al sesudo análisis del impacto que sobre las compañías que cada uno tiene en cartera vaya a tener el conflicto.

Sin embargo, hay algunos activos cuya evolución de precios sí puede afectar y mucho no sólo a compañías, sino a economías enteras: hablamos del petróleo y del gas, ambas materias primas que se encuentran retenidas en el estrecho de Ormuz, por donde transcurre el 20% del petróleo y el gas del mundo.

En el caso del petróleo estamos observando una subida sostenida desde el lunes. Ahora se cambia el Brent a 84 dólares y el West Texas a 76 dólares, a la hora en la que redactamos esta información, sin embargo, la materia prima energética que lleva volando desde ayer es el gas, que ha pasado en sólo dos días de 30 euros el mw/h hasta los 54 euros el mw/h. Una vertiginosa subida que puede comenzar a afectar a los precios de la luz.

Evolución del precio del gas según MIBGAS

Desde que Red Eléctrica en España opera con el sistema reforzado, tras el apagón del año pasado, las centrales de ciclo combinado trabajan muchas más horas, lo que hace que consumamos más gas y que el precio de esta materia prima sea crucial para componer el precio del kilovatio.

El problema con el gas trasciende Ormuz, ya que España depende, de forma mayoritaria, del gas que llega desde EEUU. No sólo eso. Es que España es la puerta de entrada del gas norteamericano que se consume en el resto de Europa. Si Trump cumple su amenaza, el comercio de una materia prima estratégica para España estaría en entredicho.