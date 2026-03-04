Guerra EEUU-Irán: cientos de petroleros parados en Ormuz y el petróleo y gas se disparan sin control

La guerra entre Estados Unidos e Irán continúa su curso tras el ataque lanzado el miércoles por el país dirigido por Donald Trump contra un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka. Este incidente ha agravado una crisis que mantiene paralizado todo el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero, interrumpiendo así los flujos de petróleo y gas procedentes de Oriente Medio.

Este ataque del submarino estadounidense al buque de Irán se produce después de que Donald Trump se comprometiera el martes a proporcionar seguros y escoltas navales a los buques que exportan petróleo y gas desde Oriente Medio, tratando así de que los precios de la energía no sigan creciendo de manera radical como en la actualidad.

Actualmente hay cientos de barcos (entre petroleros, buques de gas natural licuado (GNL) y buques de carga) anclados en las inmediaciones de las costas de los principales productores del Golfo, como Irak, Arabia Saudita y Catar, tal como se puede observar en tiempo real en la plataforma MarineTraffic. En la siguiente imagen podemos ver cómo se encuentran en la tarde del 4 de marzo.

En la imagen que tenemos arriba en tiempo real, los puntos verdes representan buques de carga, los puntos rojos señalan los buques tanque (petroleros, gaseros, etc) y los puntos azules indican buques de pasajeros. Como se observa, los buques tanque se encuentran actualmente parados en los alrededores del Estrecho de Ormuz.

En el siguiente vídeo publicado por MarineTraffic en su cuenta de X (Twitter) se puede ver la evolución del tráfico de buques por el Estrecho de Ormuz desde el 27 de febrero hasta el 3 de marzo. En él se observa una caída drástica en el tránsito de estos buques.

Tanker traffic through Strait of Hormuz down by 90% Analysis of vessel activity indicates tanker transits are now around 90% lower than last week. Matt Wright, Principal Freight Analyst at Kpler, explains: "Unlike several other vessel segments where movements have largely… pic.twitter.com/JIhFoAkQKO — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 4, 2026

Hay que recordar que por el Estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% de todo el petróleo que se consume a diario en todo el mundo (en torno a 20 millones de barriles diarios), o cerca del 25% de todo el petróleo que se transporta por vía marítima. Además de ser lugar de tránsito de una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado, según la Agencia Internacional de la Energía. Por tanto, lo que ocurre en este enclave geográfico es de suma importancia para determinar los precios de la energía en todo el mundo.

La empresa QatarEnergy ha declarado en un comunicado lo siguiente: "Tras el anuncio de QatarEnergy de detener la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados, la compañía ha declarado fuerza mayor a sus compradores afectados. QatarEnergy valora sus relaciones con todas sus partes interesadas y continuará comunicando la última información disponible".

Paralización del 20% del gas natural licuado mundial

Esto supone la paralización total de la producción de GNL en todo el país, ya que QatarEnergy controla prácticamente toda la producción de esta materia prima en Catar. La noticia representa un duro golpe para el suministro mundial de GNL, dado que alrededor del 20% de todo el gas natural licuado que se consume en el mundo procede de este país. Como consecuencia, es previsible que los precios sigan subiendo en los próximos días o semanas.

Irak también ha reducido drásticamente su producción de petróleo debido al agotamiento del espacio de almacenamiento disponible en el país y a la imposibilidad de cargarlo en buques cisterna. Este hecho representa una gran importancia, ya que Irak produce entre el 4% y el 5% de todo el petróleo que se consume en todo el mundo. Por tanto, un recorte parcial o total en su producción tendrá un impacto significativo en los precios de este recurso energético a nivel global.

Sea como fuere, cada día que dure la guerra representa un día más en el que los precios del petróleo y del gas natural licuado tenderán al alza, salvo que se encuentre una fórmula para que los distintos buques petroleros puedan atravesar el Estrecho de Ormuz sin ser atacados por Irán.