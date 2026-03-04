México 2026: La consolidación de los parques industriales frente a la saturación logística de Asia

Durante los últimos años, la presión sobre las cadenas de suministro globales ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en un reto estructural. La saturación logística en Asia, especialmente en los principales hubs manufactureros, ha obligado a miles de empresas a replantear sus estrategias de distribución.

En este nuevo escenario, los parques industriales en México han pasado de ser una alternativa táctica a convertirse en una decisión operativa de largo plazo.

Hoy, más allá de factores políticos o cambios en el entorno comercial internacional, la demanda por infraestructura logística moderna sigue creciendo. ¿La razón? La expansión sostenida de gigantes del comercio electrónico que necesitan optimizar sus tiempos de entrega en mercados clave como América Latina.

Contexto logístico global: cuando Asia deja de ser suficiente

Durante décadas, Asia fue el epicentro de la manufactura y distribución global. Sin embargo, el incremento en los costos logísticos, los retrasos en transporte marítimo y la necesidad de reducir los tiempos de entrega han cambiado las reglas del juego.

Muchas compañías ya no buscan únicamente producir a menor costo, sino acercar su inventario a los puntos de consumo para ganar eficiencia operativa.

Este cambio ha impulsado fenómenos como el nearshoring en México, donde empresas internacionales trasladan parte de sus operaciones logísticas y de ensamblaje a territorios más cercanos a sus mercados finales.

En este contexto, los parques industriales en México han cobrado un protagonismo clave, especialmente en zonas con alta conectividad y acceso inmediato a grandes centros urbanos.

El crecimiento de los parques industriales en México impulsado por el e-commerce

Lejos de desacelerarse, el crecimiento del comercio electrónico en América Latina ha intensificado la necesidad de contar con naves logísticas de última milla capaces de garantizar entregas rápidas y eficientes.

Empresas como Mercado Libre y Alibaba han fortalecido su presencia en la zona centro del país, generando una demanda constante por espacios industriales estratégicamente ubicados.

Este comportamiento no responde a decisiones especulativas, sino a necesidades operativas reales. De acuerdo con los datos del reporte del cuarto trimestre de 2025, el sector industrial concentró la mayor tracción del mercado inmobiliario mexicano, tanto en generación de espacios como en superficie evaluada por potenciales ocupantes.

Además, el mercado ha entrado en una fase de madurez donde los procesos de decisión son más estructurados. Hoy, factores como la calidad del activo, la conectividad vial y la disponibilidad inmediata tienen más peso que el precio por metro cuadrado.

El papel de las naves logísticas de última milla en la zona centro del país

La demanda por renta de naves industriales en ubicaciones urbanas o periurbanas ha crecido de forma sostenida, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto se debe a que las operaciones de última milla requieren proximidad con el consumidor final para cumplir con los estándares actuales de entrega.

En este sentido, los parques industriales en México que ofrecen activos clase A bien ubicados mantienen altos niveles de absorción, incluso en contextos económicos inciertos. De hecho, el promedio nacional de renta industrial se ha estabilizado en USD $7.88 por metro cuadrado, estableciendo una nueva normalidad impulsada por:

Costos de reposición más elevados.

Oferta limitada de espacios modernos.

Demanda sostenida por parte del sector logístico.

Postergar la ocupación de estos espacios puede traducirse en mayores costos operativos a mediano plazo, especialmente cuando la disponibilidad inmediata se vuelve un factor crítico para escalar operaciones.

Ventajas de los activos industriales clase A

En 2025, la brecha entre activos institucionales y propiedades obsoletas se amplió de manera significativa. Mientras que las naves industriales clase A continúan ajustando sus rentas con facilidad gracias a su ubicación y especificaciones técnicas, los inmuebles más antiguos enfrentan mayores tiempos de comercialización.

Esto ha llevado a que muchas empresas prioricen espacios que garanticen:

Accesibilidad logística.

Infraestructura moderna.

Flexibilidad operativa.

Escalabilidad a largo plazo.

Para quienes buscan este tipo de soluciones, plataformas especializadas como Spot2.mx se han consolidado como el mejor aliado para identificar opciones en corredores industriales estratégicos.

Oportunidades estratégicas de expansión en mercados primarios y secundarios

Si bien mercados primarios como la Zona Metropolitana del Valle de México y Monterrey continúan captando la mayor parte de la demanda, ciudades como Querétaro y Guadalajara se perfilan como alternativas competitivas para estrategias de expansión.

Estos mercados secundarios ofrecen:

Precios más contenidos.

Mayor disponibilidad de suelo.

Capacidad de crecimiento.

Conectividad eficiente.

Todo esto sin comprometer el acceso a infraestructura logística de calidad. De hecho, muchas compañías que inician procesos de expansión están evaluando naves industriales en renta dentro de estos corredores para optimizar su relación costo–beneficio.

Si estás considerando este tipo de espacios en la capital, puedes explorar opciones de naves industriales en renta que se adapten a las necesidades específicas de tu operación.

Errores comunes al buscar espacios industriales

A pesar del crecimiento del sector industrial inmobiliario, aún existen decisiones que pueden afectar la eficiencia logística de una empresa. Algunos de los errores más frecuentes incluyen:

Priorizar únicamente el precio por metro cuadrado.

No anticipar el crecimiento operativo.

Elegir ubicaciones con baja conectividad.

Subestimar los tiempos de disponibilidad.

En un mercado donde el timing es cada vez más relevante, anticipar la ocupación puede marcar la diferencia entre una operación eficiente y una con sobrecostos logísticos.

El segmento industrial se posiciona como el activo inmobiliario con mejor perfil riesgo–retorno en México

La estabilidad de flujos, la profundidad del mercado y la demanda estructural impulsada por el comercio electrónico continúan fortaleciendo el papel de los parques industriales en México dentro de las estrategias logísticas globales.

En un entorno donde la saturación asiática sigue generando disrupciones, contar con infraestructura moderna y bien ubicada ya no es una ventaja competitiva, sino una necesidad operativa.

Si tu empresa busca optimizar su red de distribución y asegurar disponibilidad en ubicaciones clave, Spot2.mx puede ayudarte a encontrar el espacio industrial ideal para llevar tu operación al siguiente nivel.