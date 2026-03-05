La Ertzaintza amenaza a unos jubilados: 60.000 euros de multa por jugar al bingo a 20 céntimos

Como cada lunes por la tarde, el hogar de jubilados Bonaparte, en el barrio bilbaíno de Santutxu, se preparaba para una de sus actividades más concurridas. Cartones, rotuladores y mesas listos para cantar línea o bingo en partidas donde cada cartón cuesta apenas 20 céntimos. Sin embargo, esta semana la rutina se ha visto alterada por una advertencia policial que ha dejado preocupados a muchos de los asistentes.

La inquietud ha surgido porque días atrás varios agentes de la Ertzaintza se acercaron al centro para avisar de que no se pueden celebrar partidas de bingo con dinero en ese espacio si el local no está autorizado. Los usuarios llegaron al centro sin tener claro si podrían jugar como de costumbre. Entre los corrillos se escuchaba la pregunta que resumía el ambiente de la tarde: "Pero a ver. Entonces, ¿hoy hay bingo?", explican desde El Correo.

Según ha informado el diario, la visita policial se produjo dos viernes antes de esa jornada y dejó desconcertados a muchos de los mayores que frecuentan el centro.

Durante la intervención, tres agentes comunicaron a los responsables del centro que continuar organizando partidas de bingo con dinero podría acarrear sanciones económicas muy elevadas. En concreto, hablaron de multas que podrían llegar hasta los 60.000 euros si se presentara una denuncia.

Varios de los cartones de 20 céntimos.

La noticia sorprendió especialmente porque el dinero que se maneja en las partidas es mínimo. Cada cartón cuesta únicamente 20 céntimos y los premios suelen ser pequeñas cantidades reunidas entre los propios participantes.

"¡Qué disgusto!", explicaba la presidenta del hogar de jubilados, Iluminada Rosa Raimundo. Según explica en el vídeo de El Correo: "Los agentes entraron diciendo que no podíamos jugar así. Alguien se lo debió decir. Nos comentaron que era un aviso, pero que en caso de que pusieran una denuncia, nos podía costar 60.000 euros. ¡Pues no sé de dónde vamos a sacar esa cantidad! Me quedé helada", sentenciaba.

Para muchos de los usuarios del centro, el bingo no ha representado nunca una actividad económica sino una forma de socializar. Más allá del juego, supone una oportunidad para salir de casa, reunirse con los amigos y mantener la mente activa.

Las tardes de partida suelen reunir entre cien y doscientas personas. Algunos acuden antes a otras actividades del centro y después se quedan para el bingo. Entre otra de las entrevistadas por el medio, está Rosa Fuentes, de 90 años, que este lunes conversaba con sus compañeras mientras esperaban noticias sobre si finalmente habría partida. "¡Primero vamos a coro, pero luego venimos!. A ver si finalmente jugamos. ¡La cabeza la tenemos de diez! El bingo nos ayuda. El cuerpo en cambio, jorobado", comentaban entre risas.

Un centro con miles de socios

El hogar de jubilados Bonaparte cuenta con unos 2.400 usuarios inscritos. Cada socio paga una cuota anual de 10 euros que da acceso a distintas actividades organizadas durante el año.

Entre ellas se encuentran bailes de salón, gimnasia, informática, coro o manualidades. El bingo se ha convertido con el paso del tiempo en una de las actividades más populares entre los socios.

Hasta ahora, las partidas se celebraban dos días por semana, los lunes y los viernes. Tras la advertencia policial, los responsables han decidido mantenerlas únicamente los lunes, al menos de momento, mientras se aclara la situación.

La advertencia de la policía autonómica ha generado malestar entre algunos usuarios, que consideran desproporcionada la situación teniendo en cuenta el carácter recreativo de la actividad. "Me parece muy mal lo que han hecho. Aquí venimos a entretenernos. ¡Si con un euro estamos toda la tarde!", ha asegurado Fuentes.

Otros asistentes también lamentaban la posibilidad de perder una actividad que llevan años practicando. "Es una pena que lo quieran quitar. Llevamos muchísimo años viniendo. Lo único que buscamos es pasar un buen rato. Ahora estamos completamente perdidos", señalan Fiden, Juli y otros usuarios.

La explicación de la Ertzaintza

Desde la Ertzaintza han explicado a El Correo que su actuación responde al cumplimiento de la legislación vigente en materia de juego. Según han indicado, las partidas con dinero solo pueden realizarse en locales autorizados.

La policía autonómica ha señalado que acudió al centro tras recibir información de que allí se jugaba al bingo con dinero en algunas ocasiones. Cuando los agentes llegaron, no se estaba celebrando ninguna partida en ese momento, pero sí trasladaron la advertencia preventiva.

"Tras tener conocimiento de que en este lugar a veces se jugaba con dinero se acercaron al local. En ese momento no estaban jugando al bingo, pero se les advirtió de que no podían hacerlo", ha explicado un portavoz oficial.