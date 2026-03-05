El rearme de Europa dispara la demanda de titulados de FP para el sector del metal

La industria de la defensa está incrementando su demanda de profesionales del sector del metal debido a la actividad generada después de que los países europeos hayan decidido rearmarse en Europa. Concretamente, estos planes pasan por aumentar la inversión en seguridad e impulsar el Plan ReArmar Europa, dotado con 800.000 millones de euros. De este modo, de acuerdo con la Fundación del Metal para la Formación, esta tendencia está generando nuevas oportunidades laborales no solo para ingenieros, sino también para técnicos especializados.

Oportunidades en defensa

Con motivo de la celebración de AULA, el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa –que comienza el miércoles 11 en Ifema Madrid–, la Fundación del Metal para la Formación ha identificado algunos de los perfiles de Formación Profesional más solicitados por el sector de la defensa. En un comunicado publicado por Confemetal –la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal–, la institución expone que entre estos perfiles figuran los de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y los Técnicos de Mecanizado.

Así las cosas, la Fundación destaca que "en conjunto, el sector del metal necesita cubrir entre todas sus industrias e instalaciones hasta 350.000 empleos en los próximos años", por lo que se ofrecen altos ratios de empleabilidad y también "muy buenas condiciones laborales". De hecho, de acuerdo con esta institución, los trabajadores del metal acceden a un salario medio de más de 2.000 euros netos al mes.

Asimismo, cabe destacar que se trata de un sector que está incrementando su actividad. Según el comunicado, el año pasado "el sector de la industria del metal creció en términos salariales el 2,6% y en los últimos tres años ha crecido de forma equitativa al IPC". Del mismo modo, en 2025 el sector creció un 1,6% en términos de afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 826.016 cotizantes totales.

En este contexto, la formación profesional ejerce una labor fundamental para atraer mano de obra. Al respecto, el coordinador gerente de la Fundación, Héctor Aguirre, sostiene que "los jóvenes no asocian ciertos sectores con la industria del metal, como es el caso de la defensa o el espacio", subrayando que este tipo de sectores son "punteros" y, además, "permiten trabajar en una atmósfera de tecnología y vanguardia". De hecho, la Fundación también destaca que las empresas de este sector ya están apostando por la formación profesional, dado que "cuentan con un porcentaje amplio de plantilla procedente de FP, superando el 30%".

Por otra parte, la Fundación también destaca que "ese compromiso de la Defensa con la formación profesional también se evidencia en su apuesta por el modelo de FP Dual, que asegura tasas de inserción laboral más altas". Concretamente, la organización explica en su comunicado que "el porcentaje de estudiantes que trabaja al cabo de un año en FP Dual es 4 puntos superior en grado medio y 8 puntos más en grado superior respecto a la FP convencional".

Con todo, la Fundación también destaca las oportunidades laborales que existen en el sector de la defensa en nuestro país, cuya base tecnológica e industrial está compuesta por 580 empresas. Así, la organización también incide en que "si bien las grandes empresas representan el 75% del tejido del sector, las pymes son esenciales en la cadena de suministro". Al respecto, señalan que "si observamos el sector en toda su amplitud, (...), los datos de la patronal Tedae muestran que son más de 75.000 empleos, con Madrid, Andalucía y País Vasco como principales regiones por facturación, concentrando el 80%".