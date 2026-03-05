Los sindicatos jalean el veto de Sánchez a EEUU y aprovechan para exigir más impuestos

"Todo nuestro apoyo al Gobierno de España". Así ha aplaudido el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez el posicionamiento del Ejecutivo de Pedro Sánchez al oponerse a la utilización de las bases militares de Rota y Morón por parte de Estados Unidos. Un posicionamiento "del que nos sentimos orgullosos" ha dicho ante los periodistas a su salida del Ministerio de Trabajo tras reunirse con Yolanda Díaz, patronal y el sindicato CCOO. Álvarez ha dicho que "la soberanía nacional se demuestra no con pulseras – con la bandera de España-, no con grandes declaraciones sino en el día a día" y que su afirmación la comparte "la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanos de nuestro país". Pero el dirigente de la UGT no se ha quedado sólo en la defensa de la estrategia a contracorriente del Ejecutivo. El secretario general de CCOO, Unai Sordo también la ha elogiado al decir que el papel de España en estos momentos "está siendo determinante para situar un contrapunto de racionalidad" ante una agresión, como la del mandatario estadounidense Donald Trump.

El discurso al unísono de los sindicalistas también se ha repetido cuando han hablado de las medidas de las que dispone el Gobierno para hacer frente a las necesidades de nuestro tejido productivo y de la sociedad española en general ante la previsible subida de precios de los carburantes, la energía y, en definitiva, de la inflación a la que tendremos que hacer frente si se alarga mucho la guerra. En la reunión que la Vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mantenido esta mañana en su Ministerio, CEOE, sindicatos y Gobierno han acordado ir reuniéndose en una mesa de diálogo social para monitorizar los efectos económicos de esta crisis internacional la posible respuesta en forma de ayudas a ciudadanos y empresas para evitar un mayor impacto económico. Por eso Díaz ha enviado un mensaje de "serenidad y tranquilidad", porque su Gobierno, ha explicado, tiene "muchísima experiencia" en escudos sociales y medidas anticrisis. "Ya lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer si es necesario. Y ojalá que no sea necesario", aseguraba ante la prensa. Esas medidas son las mismas que se han puesto en funcionamiento en los últimos seis años, ha recordado, con motivo de la pandemia, la erupción del volcán de La Palma, la guerra de Ucrania o la Dana. Medidas que no son gratis, como pudimos ver con la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible en 2022.

Y aquí es cuando los Álvarez y Sordo han hecho un alegato a favor del pago de impuestos. El secretario general de CCOO ha recodado que el Estado gastó más de 30.000 millones de euros en los ERTES "para salvar medio millón de empresas y tres millones y medio de puestos de trabajo" al tiempor que Álvarez ha explicado que "conviene recordar que para pedir hay que tener, y para tener hay que corresponsabilizarse desde el punto de vista fiscal para que esto sea posible".

Ministros cautos ante la subida de precios

Mientras tanto, los ministros económicos del Gobierno insisten en que es pronto para sacar conclusiones sobre lo que va a pasar con los precios de la energía, los combustibles, los Transportes y hasta la cesta de la compra al subir los costes operativos. Según el Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ahora no descartan ninguna medida económica para ponerla en marcha "pero es pronto" ha dicho enviando un mensaje de cautela al recordar que la situación en la que estamos ahora "no es la misma que la del shock de Ucrania", cuando el gas alcanzó los 340 dólares del Mwh frente a los 50 de hoy. En la misma dirección se ha manifestado la Ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen al decir que "estamos perfectamente preparados" pero a la vez, enviando un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos recordando que España tiene capacidad de la entrada de gas por gasoducto y por barco. "Somos el país europeo con más capacidad de regasificación que nos permite tener una diversificación de la cartera de suministradores, ha dicho en TVE, donde ha explicado que "los contratos se están cumpiendo y los suministros están llegando a nuestro país".

En este sentido otro compañero del Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Cultura, además de portavoz de SUMAR, Ernest Urtasun, ha advertido de que van a vigilar los márgenes de las empresas energéticas "que compraron energía a precios de hace más de un año y que pueden pretender venderla ahora a los precios actuales, que no son los mismos". Pero también ha pedido que se active el bono eléctrico, la excepción ibérica y la prórroga de los contratos de alquiler.