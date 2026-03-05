Ofensiva de Yolanda Díaz contra los becarios periodistas: "No podría publicarse ninguna pieza"

El Gobierno se ha lanzado contra las empresas, nuevamente, con motivo del Estatuto del Becario. Según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en nuestro país las empresas se estarían aprovechando de esta figura para cubrir las vacantes necesarias sin retribuir a los becarios lo merecido. Por ello, desde el Ejecutivo se han empeñado en imponer más cargas y exigencias a las compañías que cuenten con personas en prácticas no laborales.

Lo cierto es que este tipo de regulaciones suelen generar los efectos contrarios a los que, supuestamente, se pretende lograr, afectando a las personas más vulnerables –en este caso, a los jóvenes que necesitan incorporarse al mercado laboral–. No obstante, sobre esta cuestión ha resultado especialmente llamativa la ofensiva que Díaz emprendió contra los periodistas durante la presentación del proyecto del Estatuto.

Ofensiva contra los becarios periodistas

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el proyecto del Estatuto del Becario, que será remitido a las Cortes, una norma que, según el Ejecutivo, "responde a los objetivos de la reforma laboral de 2021". De esta forma, siguiendo la obsesión de Yolanda Díaz por controlar la relación entre las empresas y los becarios, el Estatuto trata de establecer una clara diferenciación entre las relaciones laborales y las actividades formativas.

Así las cosas, durante la presentación de los detalles del Estatuto, la ministra de Trabajo señaló directamente a los periodistas y las labores que llevan a cabo durante sus prácticas. De este modo, Díaz decidió arremeter contra los periodistas en prácticas recordándoles que, según la normativa vigente, supuestamente no pueden realizar muchos trabajos que sí desempeñan durante su formación en las empresas.

"Si una persona está haciendo prácticas no laborales, no podría publicarse ninguna de las piezas que ustedes escriben, no podría publicarse ninguna imagen gráfica, (...), no podría publicarse ninguna imagen gráfica de sus experiencias, no podría emitirse ninguna voz ni ninguna pieza en un medio televisivo o redes sociales", explicaba la ministra de Trabajo. Así, Díaz defendió que "esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal Supremo de nuestro país", incidiendo en que "no puede haber ningún tipo de lucro beneficio mercantil respecto de las prácticas no laborales en las empresas".

Según la ministra, esta medida supone una verdadera revolución en materia laboral. De este modo, profundizando en los detalles del Estatuto del Becario que pretende aprobar su Ministerio, Díaz explicaba que "lo que hacemos, que es la gran novedad, es que otorgamos un elenco de derechos a las personas en formación y de deberes, entre ellos, los más destacados, pues que puedan ser compensados por los gastos que irroguen esa práctica no laboral en las empresas".

¿Qué establece el Estatuto del Becario?

Según el Ejecutivo, esta norma "permitirá erradicar prácticas fraudulentas que encubren una relación laboral, lo que supondrá el incremento del empleo juvenil". Sin embargo, la imposición de nuevas exigencias para las empresas en este ámbito dificulta la incorporación de los más jóvenes al mercado laboral. Así, de entrada, se obligará a las empresas a firmar un convenio de cooperación con el centro formativo en el que se especifique la duración máxima de los periodos de prácticas laborales, un plan de formación individual con itinerarios formativos y la adscripción a una persona tutora designada por la empresa en coordinación con la persona tutora del centro educativo.

En este sentido, el proyecto del Estatuto establece que "las prácticas no laborales deberán estar vinculadas a estudios oficiales universitarios, a la Formación Profesional o los determinados por los sistemas públicos de empleo", subrayando que "en caso contrario se presumirá una relación laboral". Del mismo modo, el proyecto también incluye que "también se considerará que existe una relación laboral si la persona en prácticas sustituye las funciones de una persona trabajadora o cuando el itinerario formativo y la actividad desarrollada en la empresa no estén vinculados".

Así las cosas, el Estatuto del Becario impide que cada tutor tenga a más de cinco becarios a su cargo de forma simultánea, que serán tres en el caso de centros de trabajo de menos de treinta personas de plantilla. Del mismo modo, el número de personas en formación práctica no podrá superar el veinte por ciento de la plantilla total del centro de trabajo. Además, cualquier empresa podrá tener a dos personas en formación práctica no laboral, independientemente de su tamaño.

Asimismo, el Gobierno pretende prohibir el acceso a las prácticas mediante el pago. Del mismo modo, el Estatuto establece que los becarios tendrán derecho a la compensación de gastos que supone las prácticas. Y, para asegurarse de que las empresas cumplan con estas exigencias, Trabajo anuncia que subirá las cuantías de las sanciones, pudiendo llegar a superar los 250.000 euros.