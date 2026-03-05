Putin amenaza con cortar el gas a Europa "ahora mismo"

En medio de las tensiones por la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha hablado de la posibilidad de que Rusia deje de suministrar gas a Europa por completo antes de que la UE renuncie definitivamente a él, como está previsto como tarde a finales de 2027.

"Planean introducir en un mes restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y luego más restricciones un año después, en 2027, hasta llegar a una prohibición total", dijo Putin sobre los planes de la UE en unas declaraciones al presentador de la televisión estatal Pável Zarubin.

Agregó que esto ocurre simultáneamente con la "apertura de otros mercados". "¿Quizás sería más ventajoso para nosotros suspender los suministros al mercado europeo ahora mismo e irnos a los mercados que se están abriendo para afianzarnos allí?", se preguntó el jefe del Kremlin. Aseguró además que si el cese de las importaciones europeas es inevitable, tal vez será mejor que lo haga antes Moscú y dirija su atención a nuevos mercados. En cualquier caso, apuntó que aún no se ha tomado una decisión al respecto y ese asunto será estudiado por el Gobierno y las empresas especializadas.

El Consejo de la Unión Europea aprobó en enero pasado el reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado ruso cuando arranque 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en otoño de 2027. El reglamento veta la firma de nuevos contratos de compra de GNL ruso seis semanas después de la entrada en vigor de la normativa con su publicación en el Diario Oficial de la UE.

El incumplimiento de las nuevas normas supondrá sanciones máximas de, al menos, 2,5 millones de euros para las personas físicas y de, al menos, 40 millones de euros para las empresas o como mínimo el 3,5 % del volumen de negocios anual mundial total de la empresa o el 300 % del volumen de negocios estimado de la transacción.

En 2025, la UE entregó más de 15.000 millones de euros a Rusia a cambio del 13 % de las importaciones de gas de la Unión Europea, esencialmente en forma de GNL transportado por barco. En cuanto a España, el año pasado Rusia fue el tercer suministrador de gas natural con un 11,5 %, por detrás de EEUU (30 %) y Argelia (34,6 %).