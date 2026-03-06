El bloqueo en Ormuz dispara un 1.000% los seguros marítimos

La guerra entre Estados Unidos e Irán continúa escalando y está a punto de cumplir una semana desde el ataque estadounidense a varias ciudades iraníes. Entre las consecuencias más destacadas de este conflicto para el comercio internacional se encuentra el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria iraní, que impide el paso de buques (petroleros, mercantes, etc.) por este estrecho paso marítimo.

El temor a posibles ataques iraníes contra los buques ha puesto en alerta a las aseguradoras, que estarían cancelando masivamente los contratos vigentes y elevando drásticamente las primas de seguro, tal como informa El Confidencial. Según el citado medio: "el Estrecho de Ormuz está bloqueado para el seguro, con cancelaciones de seguros en marcha, pero también se están cancelando y encareciendo pólizas para otras vías de transporte con Oriente Medio, con alzas de más de 10 veces para asegurar casco y carga a los buques que se acercan a la zona".

Desde El Confidencial han hablado con varios expertos en seguros, como Nannette Wong (líder de Aviación, Transporte y Logística de Aon España), que han expresado que "hay un cierre de facto de cobertura en el Estrecho de Ormuz: en la zona ya se han confirmado múltiples incidentes que afectan a buques comerciales, incluyendo impactos de proyectiles, daños al casco, incendios a bordo y lesiones de tripulantes". Esto ha disparado las primas de forma drástica.

Cancelaciones y encarecimiento de las primas de seguro

Según cuenta Wong, hay cancelaciones apelando a cláusulas habituales en las pólizas de transporte, aunque también se registran subidas vertiginosas de las primas de más del 1.000%. En zonas como la del Estrecho de Ormuz, las llamadas "tasas de guerra" (es decir, recargos o primas adicionales que las aseguradoras cobran para cubrir riesgos asociados a conflictos armados) han pasado de niveles aproximados del 0,1%–0,25% de la cobertura a picos de hasta el 1,3%. En la práctica, explica Wong, "esto implica que un buque con un valor asegurado de 100 millones de dólares podría afrontar una sobreprima de aproximadamente un millón de dólares en concepto de guerra por una estancia de una a dos semanas en zona de alto riesgo".

Como es de esperar, este encarecimiento tan radical de las pólizas de seguro provoca, a su vez, un aumento generalizado en el coste de todo el transporte marítimo por dicha zona geográfica, además de una notable reducción de la actividad como consecuencia de esta subida en el precio de los seguros. Ya en Libre Mercado hemos explicado que por el Estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume a nivel mundial y el 20% de todo el gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo, de modo que lo que ocurre en este enclave geográfico afecta directamente al comercio energético global.

Cancelaciones selectivas y negociación de nuevos acuerdos

En palabras de Wong: "Algunas aseguradoras están optando por emitir avisos de cancelación de forma selectiva, dirigidos a riesgos o exposiciones concretas que consideran especialmente sensibles. Otros están aplicando estos avisos sobre carteras enteras con el objetivo de cancelar las condiciones vigentes y recomponer la cobertura caso por caso, bajo nuevas primas, cláusulas y garantías".

Dicho de otra forma, lo que buscan las aseguradoras es hacer una especie de "borrón y cuenta nueva", ya que el contexto ha cambiado: cancelan de forma legal los contratos firmados con anterioridad y tratan de negociar nuevos contratos adaptados a la nueva situación en Oriente Medio.

En resumidas cuentas, si no se pone fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, continuaremos viendo un encarecimiento y una disminución del comercio marítimo internacional que transita por el Estrecho de Ormuz. Esto elevará aún más los precios energéticos y afectará de forma sensible al bolsillo de los consumidores, que son, en última instancia, quienes pagarán todo este desaguisado.