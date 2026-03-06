El 'Huffington Post' romantiza vivir en minipisos de 30 metros

Durante los últimos años, ciertos medios de comunicación han intentado "dulcificar" la grave crisis de la vivienda que sufren los españoles, popularizando términos como "coliving" o "cohousing" para evitar decir claramente que muchas personas no pueden independizarse ni vivir solas, y se ven obligadas a compartir piso con varios desconocidos.

Un artículo del Huffington Post es ejemplo de ello. El texto romantiza que un hombre de casi 60 años haya pasado de vivir en un piso de 180 metros a un minipiso de apenas 30 metros cuadrados.

El piso del músico

El piso se sitúa en el corazón de la ciudad de Ámsterdam y mantiene muy alegre a su inquilino, que declara: "No tengo balcón, pero aun así te da la sensación de estar al aire libre. Además, es muy luminosa, algo que aprecio mucho de esta casa".

En el artículo recalcan en varias ocasiones que es músico, en concreto músico de jazz, como si eso reforzara la idea de que lo único que necesitan estos artistas es su música. Quizá por eso se marchó, con la música a otra parte, después de su divorcio y pasó de vivir en un apartamento de 180 metros a uno de 30 —seis veces menos—. O quizá por eso viste su "piso" con muebles del Ikea.

El caso es que fue advertido por sus amigos: "Unos amigos me dijeron que necesitas al menos cincuenta metros cuadrados si te acercas a los sesenta años. Pensé que era una tontería. No necesitas más que un espacio pequeño para ti", declara al entrevistador.

Sutiles elogios

Visitó hasta 60 apartamentos antes de quedarse con el de 30 metros que califican, desde el Huffington Post, como apetitoso o vivienda coqueta. "Estaba un poco nervioso por esos treinta metros cuadrados", declara, y eso que el músico ya tenía experiencia alojándose en la ciudad: "Músico de jazz, recuerda que en sus comienzos en la capital de Países Bajos llegó a vivir en una casa ocupada antes de buscarse un apartamento, donde pasó años".

Así es como algunos medios de comunicación contribuyen a romantizar el hacinamiento que sufren muchos ciudadanos en Europa. Con este tipo de artículos se pretende normalizar algo que supone una clara pérdida de calidad de vida para los ciudadanos, un fenómeno que está agravándose en España con el Gobierno de Pedro Sánchez.