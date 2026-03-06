La OCDE saca los colores a Sánchez: España es uno de los países que más gasta en intereses de deuda

La política económica del Gobierno se ha basado, principalmente, en el gasto y el endeudamiento, con los que se pretende impulsar la actividad económica pero, en el fondo, se condena al futuro del país y se compromete el crecimiento a largo plazo. Sólo en 2025, Sánchez disparó la deuda pública en casi 80.000 millones. Así, a cierre de 2025 nuestro país acumulaba una deuda total de 1.699 billones de euros, según datos del Banco de España.

De hecho, entre los países desarrollados, España es también uno de los que más paga en intereses de la deuda. Así lo demuestra el último informe de la OCDE, donde se incide además en que "los gastos por intereses se mantienen elevados, situándose en el 3,3% del PIB para el conjunto de la OCDE, cerca del máximo de los diez años anteriores (3,4%)". De esta forma, el organismo explica que "para el emisor promedio de la OCDE, se mantuvieron cerca del 2%, justo por debajo del máximo de 2015 (2,1%)".

España, a la cabeza del endeudamiento

En su último Informe sobre la deuda mundial 2026, la OCDE explica que el endeudamiento bruto de los países desarrollados alcanzó en el año 2025 un récord de 17 billones de dólares, frente a los casi 16 billones de dólares que se acumularon en 2024. En este sentido, el organismo incide en que "se proyecta que aumente a alrededor de 18 billones de dólares en 2026". Además, se explica que "las necesidades de refinanciación alcanzaron un nuevo máximo de alrededor de 13,5 billones de dólares en 2025, lo que representa cerca del 80 % del endeudamiento bruto".

Por otra parte, el informe también destaca que "la deuda soberana en circulación en los países de la OCDE alcanzó un máximo histórico de 61 billones de dólares en 2025, frente a los 55 billones de dólares de 2024". De hecho, de acuerdo con la OCDE, "este fue el mayor aumento anual desde la pandemia, impulsado en parte por la depreciación del dólar estadounidense". Además, "la deuda en bonos soberanos de los países en desarrollo emergentes no pertenecientes a la OCDE alcanzó un récord de 12,1 billones de dólares en 2025, equivalente a alrededor del 30% del PIB".

OCDE

En este sentido, el estudio detalla que "los gastos por intereses se mantienen elevados, situándose en el 3,3% del PIB para el conjunto de la OCDE, cerca del máximo de los diez años anteriores (3,4%)". Además, se explica que "para el emisor promedio de la OCDE, se mantuvieron cerca del 2%, justo por debajo del máximo de 2015 (2,1%)". De hecho, la OCDE adelanta también que "se proyecta que los pagos de intereses aumenten la relación en 2,5 pp en 2026, mientras que se proyecta que la inflación la reduzca en 2,4 pp".

OCDE

De este modo, el informe también pone de manifiesto que "los pagos de intereses al PIB aumentaron en 22 de los 32 países de la OCDE para los que hay datos disponibles en 2025", subrayando que "dado que los rendimientos de las emisiones siguen los precios del mercado, la trayectoria de los pagos de intereses se relaciona estrechamente con la evolución del mercado secundario". Precisamente, España se encuentra entre los países de la OCDE que más gastan en el pago de los intereses de la deuda. Concretamente, se sitúa en el noveno puesto.