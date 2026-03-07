Así quiere Trump ahorrar 2.400 dólares de media a cada conductor al comprar un coche

La administración estadounidense ha suprimido la llamada "endangerment finding" de 2009, una determinación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que desde hace 16 años servía como fundamento jurídico para regular emisiones de gases de efecto invernadero en vehículos bajo la Ley de Aire Limpio. Esta revocación también elimina los estándares federales de emisiones para turismos, vehículos ligeros y camiones que se habían ido estableciendo desde principios de la década de 2010, y que impulsaban requisitos de eficiencia y reducciones de CO2 para la industria automovilística estadounidense y global.

Según la Casa Blanca y la EPA, esta decisión constituye la mayor acción de desregulación en la historia de Estados Unidos, con un impacto directo en los costos de fabricación y compra de vehículos. La agencia afirma que la eliminación de estas regulaciones permitirá un ahorro de más de 1,3 billones de dólares en costes regulatorios acumulados hasta 2055. De ese total, unos 1,1 billones provendrían de la reducción de los costes de nuevos vehículos debidos a menores exigencias de emisiones y certificación, y otros 200 mil millones de dólares corresponderían a evitar gastos asociados a la compra de vehículos eléctricos y su infraestructura (como puntos de recarga y tecnologías especiales).

En términos individuales, el Gobierno federal estima que las familias estadounidenses ahorrarían en promedio más de 2.400 dólares por vehículo nuevo, ya sea turismo, SUV o camión ligero, frente a lo que habrían costado bajo las normas anteriores de emisiones. Esos ahorros se derivan de la eliminación de requisitos de medición, reporte, certificación y cumplimiento de normas de gases de efecto invernadero que exigían tecnologías y procesos adicionales en la fabricación de automóviles y camiones, encareciendo los precios finales al consumidor.

Las autoridades han argumentado que eliminar este marco regulatorio permitirá "liberar al consumidor" de costes innecesarios, hacer los coches más asequibles y expandir la elección de modelos disponibles, evitando la imposición de características consideradas costosas o poco populares, como sistemas obligatorios de arranque/parada de motor (start-stop) y otros incentivos asociados a emisiones reducidas que estaban relacionadas indirectamente con reglas climáticas previas.

La revocación de la ‘determinación de peligro’ también ha provocado que se eliminen otros requisitos federales que impulsaban indirectamente la reducción de emisiones y la transición hacia vehículos más eficientes o eléctricos, un hecho que podría provocar desacuerdos entre normas federales y las de estados como California, que aún mantienen estándares más estrictos.

Los sectores industriales celebran el alivio regulatorio y las asociaciones de consumidores aplauden el potencial ahorro económico a corto plazo, mientras que grupos ecologistas y gobernadores del Partido Demócrata han reaccionado de forma negativa, denunciando "el retroceso en la lucha contra el cambio climático" y el "riesgo para la salud pública" de los cambios anunciados.