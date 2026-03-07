Polonia planea vender su oro para incrementar su gasto en defensa

La mayoría de los países europeos han reconocido que existe una necesidad real de incrementar su gasto en defensa para garantizar la seguridad de sus naciones. Lo exige, sobre todo, la amenaza que supone el desafío al orden internacional por parte de algunas potencias emergentes, como China, y de otras que reivindican sus antiguas zonas de influencia, como Rusia.

Sin embargo, el rearme que se han propuesto llevar a cabo los países europeos requiere también de un plan económico que establezca la forma con la que se va a financiar este gasto. Así, Polonia ha llegado a la conclusión de que podría hacer frente a este desembolso utilizando uno de los activos que más se han revalorizado en los últimos tiempos: el oro.

Financiar la defensa con oro

El gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapinski, ha propuesto al presidente del país, Karol Nawrocki, un plan para financiar parte del gasto en defensa mediante la venta de oro de las reservas nacionales, según ha informado la agencia Bloomberg. La propuesta contempla obtener hasta 48.000 millones de zlotys (11.215 millones de euros) mediante la venta de parte del oro almacenado por el banco central. Estos fondos se destinarían a cubrir necesidades del presupuesto de defensa en un contexto marcado por el incremento del gasto militar en varios países europeos.

Según las fuentes citadas por Bloomberg, Glapinski presentó el plan el miércoles al presidente Karol Nawrocki como una alternativa a la financiación vinculada a los programas de rearme impulsados por la Unión Europea. El planteamiento se enmarca en el debate interno sobre cómo financiar el aumento del gasto en defensa sin depender exclusivamente de los mecanismos europeos de crédito o de nuevas emisiones de deuda pública.

Además de los ingresos procedentes de la venta de oro, el banco central podría obtener otros 12.000 millones de zlotys (2.804 millones de euros) a partir de diferentes fuentes financieras. Si ambas vías se materializan, el total de recursos disponibles para el capítulo de defensa podría alcanzar 60.000 millones de zlotys (14.019 millones de euros) durante este año.

Obstáculos legales

La iniciativa del gobernador del Banco Nacional de Polonia podría encontrar dificultades legales, ya que la normativa vigente impide que el banco central financie directamente al Gobierno. Esta limitación busca evitar que las reservas monetarias se utilicen con fines políticos o presupuestarios. En este contexto, el uso de las reservas de oro —actualmente en 515,34 toneladas— para financiar gasto público podría generar debate jurídico y político.

Además, la posible venta del metal precioso también podría entrar en conflicto con los planes del propio banco central respecto a sus reservas estratégicas. El instituto emisor ha señalado anteriormente su intención de elevar las reservas hasta 700 toneladas de oro, un objetivo que, de alcanzarse, situaría a Polonia entre los diez países con mayores reservas del metal precioso en el mundo.