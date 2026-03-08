George Prokopiou, el magnate griego que desafía la guerra y sigue pasando por Ormuz

El conflicto armado entre Estados Unidos e Israel con Irán, que estalló el pasado sábado, ha paralizado prácticamente todo el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, un punto estratégico clave para el petróleo y el gas mundial.

Las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní de incendiar cualquier barco que intente cruzar el estrecho han obligado a la gran mayoría de los buques a esperar antes de aventurarse, aunque estas advertencias no parecen haber surtido efecto en el multimillonario griego George Prokopiou.

Según informa el diario Financial Times, la empresa Dynacom Tankers, propiedad del multimillonario griego George Prokopiou, de 79 años, ha enviado al menos cinco petroleros a través del Estrecho de Ormuz desde que estalló la guerra el pasado 28 de febrero. Con ello, su compañía se ha convertido en una de las pocas dispuestas a atreverse a cruzar este enclave geográfico estratégico en medio del conflicto. De acuerdo con las palabras de un agente marítimo: "La mayoría de los armadores han pausado los tránsitos hasta que la situación se calme. Pero hay algunos bucaneros dispuestos a asumir el riesgo".

Hasta 500.000 dólares por transportar petróleo

El riesgo que asumen personajes como Prokopiou se debe a que las tarifas de transportar el petróleo desde el Golfo Pérsico hacia su destino se han encarecido considerablemente en los últimos días como consecuencia de la guerra. Actualmente, un solo petrolero de gran tamaño (VLCC) que realice un viaje atravesando el Estrecho de Ormuz hasta China puede ingresar hasta 500.000 dólares al día (según la agencia de información de precios Argus), sin contar con el coste del seguro extra por riesgo de guerra.

Es por ello que armadores como Prokopiou arriesgan sus buques, desoyendo las amenazas de Irán, que ya ha alcanzado al menos a nueve barcos desde que comenzó la guerra, con al menos tres marineros muertos.

Para evitar ser detectados, todos los buques de Dynacom desactivaron sus transpondedores al pasar por el estrecho. Por ejemplo, el petrolero Athina (propiedad de Dynacom), que se encontraba en la región antes de los ataques, dejó de transmitir su ubicación a primera hora de la tarde del sábado al sureste del Estrecho de Ormuz y volvió a emitir señal la tarde siguiente ya en el Golfo Pérsico. El buque, sin carga, llegó el lunes al puerto de Baréin y zarpó dos días después con un cargamento de petróleo, tal y como explica el Financial Times.

Prokopiou y su inmensa fortuna

Según informa Forbes, George Prokopiou posee las empresas navieras griegas Dynacom, Dynagas Holding y Sea Traders, además de una participación del 42% en Dynagas LNG Partners. Entre todas sus compañías, controla en conjunto 116 buques cisterna, graneleros y metaneros. También posee propiedades inmobiliarias en Grecia, Italia y Londres. Su patrimonio neto asciende a 4.700 millones de dólares, lo que lo sitúa entre las 1.000 personas más ricas del planeta. Prokopiou compró su primer buque en 1971, a los 25 años, un petrolero de 55.000 toneladas, bautizado con el nombre Pennsylvania. Además, es licenciado en ingeniería civil por la Universidad Politécnica Nacional de Atenas.

La empresa Dynacom Tankers ha llamado la atención en los últimos años por haber transportado decenas de millones de barriles de crudo ruso, convirtiéndose en una de las mayores transportadoras de este cargamento desde que Rusia invadió Ucrania a principios de 2022. Debido a ello, la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania incluyó a Dynacom Tankers en su lista de "patrocinadores internacionales de la guerra" por considerar que contribuía a financiar el presupuesto ruso y, por ende, la agresión contra Ucrania. Sin embargo, gracias a las negociaciones y al apoyo de sus socios extranjeros, en septiembre de 2023 la compañía fue suspendida provisionalmente de la lista, y posteriormente se retiró de forma definitiva.

En palabras de Ed Finley-Richardson, inversor en el sector naviero y fundador de Contango Research, George Prokopiou "representa una forma particular de hacer negocios. Forma parte de un grupo de cinco a diez armadores que realmente eclipsan a todos los demás, no por el tamaño de su flota, sino también por su disposición a actuar con audacia", cuenta el artículo del Financial Times. Sin embargo, nadie mejor que el propio multimillonario griego para definir su filosofía cuando afirmó: "Si no te gusta asumir riesgos, no estás en el sector del transporte marítimo. Si no quieres riesgos, compras bonos estadounidenses".