Casi 800.000 personas en España cobran el subsidio por desempleo que no exige haber cotizado antes

En las últimas semanas, en Libre Mercado venimos mostrando cómo cada vez son más las personas que viven o se benefician de una prestación no contributiva por parte del Estado, es decir, una ayuda para la que no es condición necesaria haber cotizado previamente. Hace unos días informábamos de que más de 3,2 millones de personas ya viven en España gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV), a una Renta Mínima de Inserción (RMI) o a una pensión no contributiva. En esta ocasión vamos a analizar el subsidio por desempleo, una prestación de la que se benefician actualmente casi un millón de personas.

Como venimos diciendo, casi un millón de personas ya se benefician en nuestro país de cobrar un subsidio por desempleo.

Según los datos del mes de enero facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en la actualidad hay 797.065 personas que están percibiendo esta prestación. De ellas:

153.424 la cobran por agotamiento de la prestación contributiva .

. 465.808 por ser mayores de 52 años .

. 126.055 por tener un período cotizado insuficiente para acceder a la prestación contributiva.

para acceder a la prestación contributiva. 2.323 por ser emigrantes retornados .

. 1.217 por ser liberados de prisión .

. 110 por ser trabajadores declarados plenamente capaces o inválidos parciales.

o inválidos parciales. 1 por ser fijo discontinuo .

. 16 por el subsidio extraordinario por desempleo .

. 13.074 por ser víctimas de violencia de género o sexual.

o sexual. Y, finalmente, 35.037 por el complemento de apoyo al empleo.

Es decir, hay prácticamente 800.000 personas que actualmente están cobrando este subsidio por desempleo, una prestación para la que no ha sido necesario cotizar previamente. Aunque sí es cierto que algunos de sus beneficiarios han cotizado en el pasado, pero por un período insuficiente como para tener derecho a la prestación contributiva por desempleo (el "paro" habitual).

La cuantía mensual que percibe una persona que tenga asignado el subsidio por desempleo es la siguiente, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Economía Social:

Como se puede observar, las personas que perciben el subsidio por desempleo en los conceptos de "agotamiento de la prestación contributiva", "por estar en situación legal de desempleo habiendo cotizado menos de 360 días", "para personas emigrantes retornadas" y "para víctimas de violencia de género o sexual" cobran lo siguiente:

Durante los primeros 180 días: 570 euros mensuales (95% del IPREM).

(95% del IPREM). Desde el día 181 hasta el día 360: 540 euros mensuales (90% del IPREM).

(90% del IPREM). Desde el día 361 hasta el fin de la prestación: 480 euros mensuales (80% del IPREM).

En el caso de las personas trabajadoras mayores de 52 años, la cuantía a percibir es de 480 euros mensuales durante todo el período reconocido (80% del IPREM).

Así pues, si sumamos estas 797.065 personas que actualmente cobran el subsidio por desempleo a las 3,28 millones que se benefician de una prestación no contributiva (como ya contamos aquí), el resultado es que en la actualidad más de 4 millones de personas se benefician directa o indirectamente de una prestación no contributiva.

Sea como fuere, que en la actualidad haya tantos millones de personas cobrando y/o beneficiándose de una prestación para la que no ha sido necesario cotizar previamente dista mucho de parecerse al país próspero y de "músculo" económico en el que Pedro Sánchez quiere hacernos creer que vivimos. Más que fortaleza, lo que demuestra la economía española es debilidad.