El barril de petróleo supera los 100 dólares y dispara el precio de la gasolina por encima de los 1,8 euros

La escalada bélica en Oriente Medio ha sumido a los mercados energéticos globales en una situación de extrema volatilidad. La intensificación de la guerra de Irán ha provocado un repunte histórico en el precio del petróleo, situando al barril de Brent y al West Texas Intermediate (WTI) por encima de la barrera de los 110 dólares, niveles no vistos desde 2022.

El factor clave: El bloqueo del Estrecho de Ormuz

El epicentro de esta crisis es el estrecho de Ormuz, una arteria logística fundamental por la que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL). También el 30% de los componentes necesarios para los fertilizantes que se consumen en el mundo.

Aunque el estrecho no ha sido formalmente cerrado por un decreto oficial, la realidad operativa es un virtual bloqueo. Las amenazas de las fuerzas iraníes hacia las embarcaciones y el temor a ataques directos han llevado a que el tráfico de buques petroleros se paralice casi por completo, forzando a países productores como Kuwait, Irak y los Emiratos Árabes Unidos a reducir su producción ante la imposibilidad de exportar su crudo y la saturación de sus capacidades de almacenamiento.

Reacción en cadena y repercusiones globales

La incertidumbre sobre la duración de este conflicto ha disparado una prima de riesgo en los mercados. Esta situación no solo afecta al petróleo, sino que ha elevado drásticamente el precio del gas natural y de los combustibles refinados, como la gasolina y el diésel, golpeando directamente el bolsillo de los consumidores tanto en Estados Unidos como en Europa.

En el caso de España, la gasolina de media supera ya los 1,83 euros y el diésel 1,73 euros.

Las consecuencias de esta disrupción son profundas:

Caída en la oferta: Países como Irak han reportado descensos significativos en la producción de sus campos petroleros, mientras que Arabia Saudí lucha por proteger su infraestructura crítica contra ataques con drones, viéndose forzada a buscar rutas alternativas hacia el mar Rojo.

Políticas proteccionistas: En un intento por asegurar el abastecimiento interno, gobiernos como el de China han prohibido las exportaciones de combustibles, mientras que naciones como Corea del Sur evalúan implementar topes de precios.

Impacto político: El encarecimiento de la energía llega en un momento crítico para la administración estadounidense, aumentando la presión política en un año electoral marcado por el temor a que la inflación se descontrole nuevamente.

Analistas económicos advierten que, si la interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz se prolonga durante las próximas semanas, las consecuencias para la economía global podrían ser severas, recordando los shocks energéticos de la década de 1970. El mercado se mantiene expectante ante cualquier señal de desescalada, ya que la duración del shock —más allá de su magnitud inicial— será el factor determinante para evitar una recesión económica prolongada.