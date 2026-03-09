El crudo y el gas hunden al Ibex que se desploma un 3% en la apertura y se deja más de un 4% en el año

¿Habrá llegado a su fin el meteórico rally del Ibex 35? Esto se deben estar preguntando muchos inversores que ven cómo nuestro principal indicador sucumbe a los envites de la guerra, pues en la media sesión de este lunes se dejaba un 2,17%, después de haber iniciado la sesión con una caída de más del 3%. De este modo, pierde casi 400 puntos respecto al viernes, hasta situarse en los 16.720 puntos.

El selectivo reaccionaba así tras haber limitado el petróleo su escalada este lunes, que había tenido lugar en un contexto de elevada volatilidad y de continua incertidumbre respecto a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En concreto, aunque el barril de Brent había llegado en las últimas horas a superar los 118 dólares por barril, hacia la media sesión europea cotizaba en 106,17 dólares, un 14,56% más. De su lado, el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 103,45 dólares, un 13,83% más. Los futuros europeos de gas natural, negociados en la plataforma TTF, alcanzaba los 62,36 euros el megavatio hora, un 16,80% más.

Caídas al inicio de sesión

El selectivo español ha despertado este lunes en un escenario de auténtica capitulación. Tras un fin de semana marcado por la escalada bélica en Oriente Próximo, el Ibex 35 ha iniciado la sesión con un desplome del 3,17%, pulverizando la barrera psicológica de los 17.000 puntos para situarse en los 16.512,7 enteros. Este movimiento no es un hecho aislado, sino la respuesta directa de los mercados al incendio global que supone la ofensiva contra el régimen iraní y su impacto inmediato en los costes de la energía.

La relación entre el conflicto y el mal desempeño bursátil se explica a través de la "factura energética". La nueva oleada de ataques de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel contra infraestructuras de la Guardia Revolucionaria ha puesto en jaque el estrecho de Ormuz, la arteria por la que fluye el 20% del crudo mundial.

Para una economía como la española, altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, este encarecimiento actúa como un impuesto directo al crecimiento y un acelerador de la inflación. El impacto en las cotizadas españolas refleja fielmente este desequilibrio:

Sector Turístico e Industrial: El pánico ha castigado con dureza a IAG (-4,86%) , lastrada por el temor a que el precio del combustible para aviones devore sus márgenes. Del mismo modo, las constructoras y siderúrgicas como Acerinox (-5,31%) o Ferrovial (-4,7%) sufren ante la perspectiva de unos costes de producción inasumibles.

La excepción petrolera: En un mar de números rojos, Repsol (+1,01%) se erige como el único refugio del selectivo, beneficiándose directamente de la revalorización de sus inventarios y del margen de extracción por el alza del crudo.

La hemorragia del Ibex se produce tras la peor semana del índice en cuatro años (una caída acumulada del 7%). El pesimismo es compartido por el resto del continente, con caídas que superan el 2% en Fráncfort y París, y un desplome del 5,2% en el Nikkei de Tokio, que ya anticipaba el impacto del dato de inflación en China y la crisis iraní.

Mientras el presidente Donald Trump asegura que los precios "caerán rápidamente" una vez se neutralice la amenaza nuclear de Teherán, los inversores no comparten ese optimismo a corto plazo. La realidad en los mercados de renta fija muestra una huida hacia la seguridad, elevando el interés del bono español a diez años hasta el 3,463%, lo que encarece la financiación del país en un momento de extrema volatilidad.

Con la mirada puesta en los próximos datos de inflación en EEUU, el mercado español se prepara para una travesía de gran volatilidad donde la geopolítica, y no los fundamentales económicos, dictará la dirección de los precios.