El PP propone bajar el IRPF y el IVA de la luz por la guerra de Irán

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha propuesto en el día de hoy un plan para contener la pérdida de poder adquisitivo que ya están sufriendo los hogares españoles como consecuencia de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán y con el bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de la Guardia Revolucionaria iraní.

En su cuenta personal de X (Twitter), el popular ha publicado una serie de tuits donde explica en qué consiste este plan:

Los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Sánchez. Los salarios reales no suben y aumentan los impuestos. La subida de los precios de la energía empeoran aún más la situación de las familias. Abro Hilo👇@ppopular — Alberto Nadal (@anadalbelda) March 9, 2026

"Los españoles llevan perdiendo poder adquisitivo desde que gobierna Sánchez. Los salarios reales no suben y aumentan los impuestos. La subida de los precios de la energía empeora aún más la situación de las familias. El Gobierno no se puede esconder detrás de la reciente subida de los precios de la energía para ocultar un deterioro estructural del nivel de vida de los españoles. Hay que recuperar el poder adquisitivo de las clases medias y actuar frente a la coyuntura actual."

Propuestas para recuperar el poder adquisitivo:

"Revalorizar el salario de los españoles y, especialmente, de las familias con hijos, a través del IRPF con un impacto de unos 200 euros de media por contribuyente ¿Cómo? Aumentando un 10% el mínimo vital por contribuyente, doblando el mínimo vital por hijo y actualizando tramos entre un 10% para los tramos más bajos y un 3% para los más altos. Todos se benefician, pero especialmente las familias con hijos y las rentas más bajas que pagan IRPF. El resto de los parámetros del IRPF deben actualizarse con respecto a la inflación de 2025. Estas propuestas benefician a 16 millones de españoles lo que supondría devolver a las familias españolas 3.200 millones de euros."

Es aquí donde menciona las propuestas del Partido Popular en materia de energía:

2. Medidas coyunturales para contrarrestar subida del precio de la energía. El incremento de los precios de la energía deteriora el poder adquisitivo de las familias, pero la subida de los precios aumenta la recaudación de impuestos, lo que agrava la situación.... — Alberto Nadal (@anadalbelda) March 9, 2026

Medidas para contrarrestar la subida del precio de la energía

"El incremento de los precios de la energía deteriora el poder adquisitivo de las familias, pero la subida de los precios aumenta la recaudación de impuestos, lo que agrava la situación.... Si los precios de la energía suben un 30% el Gobierno recaudará 3.500 millones de euros adicionales. Hay que devolver esta recaudación adicional a las familias y ayudar a los que se ven más perjudicados por los precios de la energía. ¿Cómo? Mientras dure esta situación extraordinaria de altos precios, bajando del 21% al 10% el tipo de IVA de electricidad, gas y derivados del petróleo. En el caso de los derivados del petróleo hay que informar a la UE. Si no fuera posible se realizará una bonificación extraordinaria en el precio de venta al público por importe equivalente a la bajada del IVA del 21% al 10%", explica Alberto Nadal.

"Supresión del impuesto de generación eléctrica que encarece la parte de energía del recibo eléctrico en un 7% y entre un 3% y un 4% el precio final. Esta medida beneficia no solo a consumidores domésticos sino también a empresas, especialmente las electrointensivas. El conjunto de todas estas medidas supondría devolver a un hogar medio formado por dos adultos y dos hijos algo menos de 75 euros mensuales y alrededor de 900 euros anuales si se mantienen las medidas de energía durante todo un año", concluye así el vicesecretario del PP.