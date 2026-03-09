Escándalo en el Gobierno: Sánchez intenta asaltar otro organismo económico

El nuevo asalto del Gobierno de Pedro Sánchez a las instituciones independientes ha sumado un nuevo capítulo con el nombramiento de la sucesora de Cristina Herrero al frente de la AIReF. En un contexto de colonización institucional sin precedentes, el Ejecutivo ha optado por una figura de la absoluta confianza de María Jesús Montero, dinamitando así la poca autonomía que le restaba a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Este movimiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia deliberada para eliminar cualquier contrapeso técnico que ose cuestionar el relato económico oficial del sanchismo.

El historial de este Gobierno en la toma de organismos es desolador. El primer gran hito fue el asalto al INE, donde el cese de su anterior presidente dio paso a una etapa de maquillaje estadístico que permitió revisar al alza los datos del PIB, favoreciendo milagrosamente las previsiones gubernamentales. A esto le siguió la vergonzosa designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, un salto directo desde el Consejo de Ministros que supone un evidente conflicto de intereses, especialmente cuando el organismo debe evaluar las propias reformas de pensiones que él mismo diseñó.

Ahora, el turno le ha llegado a la AIReF. La candidata elegida es Inés Olóndriz, una alta funcionaria que hasta ahora ejercía como el brazo ejecutor de Montero en el Ministerio de Hacienda. Su nombramiento ignora las advertencias de la presidenta saliente, quien en sendas entrevistas en El Mundo y El Confidencial, reclamó que su sucesor no procediera directamente del ámbito político para preservar la integridad del organismo. La elección de una subordinada directa de la ministra de Hacienda para vigilar las cuentas de la propia ministra es una burla a la independencia fiscal que exige Bruselas.