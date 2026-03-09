La candidata a presidir la Airef firmó con Hacienda la quita de deuda autonómica para favorecer a Cataluña

Polémica por las intenciones del Gobierno de colonizar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El pasado martes, concluyó el mandato de la hasta entonces presidenta de la institución independiente, Cristina Herrero, y su marcha no estuvo exenta de polémica.

La razón es que, también el martes, se conocía que el Ministerio de Hacienda había propuesto para presidir la Airef a una candidata ligada a la propia María Jesús Montero.

Se trata de la catalana Inés Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local. Olóndriz es una candidata de plena confianza de la ministra socialista, lo que ha generado una lluvia de críticas.

Curiosamente, un día antes de que saliera a la luz el nombre de Olóndriz, la propia Cristina Herrero declaraba que "es inadmisible pasar de la esfera política a la presidencia de la AIReF" y, en diferentes entrevistas, aseguraba que esperaba que "mi sucesor no proceda del Gobierno". Parece que no ha sido escuchada por el Ejecutivo.

"Un asalto institucional"

Así, tras el INE y el Banco de España, se vuelve a evidenciar un nuevo intento de asalto del Gobierno a un organismo económico estatal. La propuesta de Inés Olóndriz para presidir la Airef ha provocado la "oposición frontal" de la Comunidad de Madrid, que lo considera "un ataque sin precedentes contra la independencia del último organismo regulador que el sanchismo no había logrado colonizar" tal y como ha denunciado la consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert.

Para Albert, este nombramiento supone un "conflicto de interés flagrante e insalvable" y añade que "es un auténtico asalto institucional y una operación de control político inaceptable". Según la consejera, es "una incongruencia que la persona que ha diseñado el modelo de financiación sea la que tenga que fiscalizarlo con independencia y objetividad. La señora Olóndriz no puede ser la encargada de examinar las políticas que ha ejecutado como parte del Gobierno" ha considerado.

Pensiones, responsabilidad fiscal, Ingreso Mínimo Vital (IMV), Salario Mínimo Interprofesional (SMI), financiación autonómica... El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha implantado todas estas medidas, y la Airef no ha dudado en criticar muchos de sus efectos cuando le ha tocado el turno. Si el nombramiento se aprueba (necesita mayoría absoluta en el Congreso), será difícil creer que Olóndriz vaya a osar poner en un aprieto a sus jefes cuando tenga que analizar sus políticas.

La consejera madrileña también ha cuestionado la actuación de Olóndriz en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ejerce como secretaria.

Uno de los CPFF más tensos bajo el mandato de Pedro Sánchez tuvo lugar en febrero del año 2025, cuando los consejeros de Hacienda del PP se levantaron de la mesa y dejaron plantada a María Jesús Montero en mitad de la reunión donde se iba a debatir y votar la quita masiva de deuda autonómica de 83.252 millones de euros con el objetivo de contentar a Cataluña. En la siguiente imagen se puede ver la firma de ambas, un año después, ratificando el acta de esa polémica reunión.

Albert considera, "que la candidata de Montero se ha ganado la desconfianza de la inmensa mayoría de las CCAA durante su gestión como secretaria del CPFF". Según consta en las actas del Consejo de ese 26 de febrero, "fue Olóndriz quien presentó como abstención lo que en realidad fue el abandono de la sala por parte de los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP durante la votación de la quita de deuda, falseando así el resultado de la votación" señalan. De hecho, "la Comunidad de Madrid mantiene un recurso judicial contra esa acta" añade Albert.

"Olóndriz ha demostrado que antepone los intereses políticos de la ministra Montero a la veracidad y la legalidad, por lo que su papel al frente de la Airef sería el de validar de manera complaciente las políticas de su Gobierno hasta que le llegue el momento de jubilarse", estima la consejera madrileña.

La mutualización de la deuda autonómica ha sido uno de los motivos de discrepancia entre la Airef de Cristina Herrero y el Gobierno. En concreto, la Airef tuvo que corregir a María Jesús Montero cuando afirmó que el ahorro de intereses de deuda que iba a generar la quita se podía usar para aumentar al gasto. En términos de financiación autonómica, la Airef también ha criticado otros aspectos, por ejemplo, del "cupo catalán", otro asunto que Olóndriz ha validado como secretaria y que seguirá haciendo si llega a la presidencia de la institución.