Suecia pide a sus ciudadanos que guarden en casa 1.000 coronas en efectivo ante el riesgo de colapso digital

Una de las iniciativas que han impulsado las autoridades europeas es el desarrollo de un euro digital que, según las instituciones comunitarias, supondrá un elemento clave de protección para el sistema financiero. Sin embargo, lo cierto es que la tenencia de dinero en efectivo es crucial para garantizar la libertad, la privacidad y la seguridad de los pagos, sobre todo en un contexto como el actual, marcado por las tensiones geopolíticas y las amenazas informáticas. Por ello, diversas instituciones están recomendando a las familias mantener ciertas reservas de dinero en metálico.

Suecia avisa a los ciudadanos

Por su parte, el Riksbank acaba de publicar un comunicado con recomendaciones para que la ciudadanía esté preparada para proteger sus pagos en un contexto internacional de inestabilidad. "La situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia podrían generar vulnerabilidades en el sistema de pagos. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía se asegure de tener diferentes métodos de pago, como efectivo, tarjetas y acceso a servicios de pago a través del móvil", asevera el organismo.

Concretamente, el Riksbank recomienda a las familias tener acceso a, al menos, dos tarjetas de crédito de diferentes redes, como Visa y Mastercard, para poder pagar con un tipo de tarjeta si surgen interrupciones con otra. Del mismo modo, se insta a la población a que proteja sus opciones de pago mediante el acceso a infraestructuras como la que ofrecen los servicios de pago móvil como Swish. Además, el organismo destaca que "el chip de la tarjeta física también puede usarse para realizar pagos sin conexión en caso de interrupciones", por lo que subraya que "quienes suelen usar servicios de tarjetas integradas en sus teléfonos móviles, (...), también deberían tener sus tarjetas físicas a mano en caso de que su teléfono se descargue o deje de funcionar".

No obstante, resulta especialmente llamativo que el Riksbank incluye también una referencia directa al dinero en efectivo, lo cual supone, en el fondo, una forma de reconocer que los gobiernos se están equivocando al querer impulsar el uso de dinero virtual y desincentivar la utilización de dinero en metálico. Así, el organismo "recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1.000 coronas suecas (lo que equivale a unos 93 euros) en efectivo por adulto", subrayando que "esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales".

Precisamente, en relación con el uso en efectivo, el Riksbank explica en su comunicado que "los hogares pueden necesitar más o menos efectivo disponible, dependiendo del número de personas en el hogar o de sus necesidades específicas". De este modo, se enfatiza que "siempre que sea posible, se recomienda a los hogares mantener efectivo en varias denominaciones". De hecho, "también se anima a la población en general a usar efectivo regularmente durante períodos normales para mantener el sistema de efectivo en funcionamiento".

El efectivo según el BCE

Uno de los organismos que está alertando de la importancia de contar con dinero en efectivo es el BCE, algo que resulta paradójico en la medida en que en los últimos meses esta institución ha mostrado su interés por acelerar el desarrollo y la implantación del euro digital. En cualquier caso, el BCE subraya en un informe, titulado Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el papel único de la moneda física en cuatro crisis, que "la demanda de billetes en euros ha mostrado un sólido crecimiento a pesar de la continua digitalización de los pagos".

En este sentido, el organismo subraya que "si bien la proporción de efectivo en las transacciones diarias ha disminuido en la zona euro, el valor de los billetes en euros en circulación ha aumentado significativamente en las últimas dos décadas". Al respecto, en el informe se detalla cómo "esta variable sirve como indicador fiable de la demanda global, tanto nacional como extranjera, a medida que el Eurosistema atiende las solicitudes de billetes", incidiendo en que "el valor de los billetes en circulación ha mantenido de forma constante una participación superior al 10% del PIB de la zona euro durante los últimos diez años".

De este modo, el BCE analiza el papel que ha jugado el efectivo durante diferentes crisis, como la pandemia de coronavirus, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el "apagón ibérico" de abril de 2025 y la crisis de deuda soberana en Grecia". Al respecto, el organismo concluye que "estos diversos episodios de crisis ilustran que la utilidad del efectivo se intensifica notablemente cuando la estabilidad se ve amenazada, independientemente de la naturaleza específica o el alcance geográfico del shock subyacente, o del grado de digitalización".

Concretamente, de acuerdo con el estudio, "la pandemia reveló un acaparamiento preventivo sostenido de efectivo impulsado por la incertidumbre prolongada durante una emergencia de salud pública". Asimismo, "la invasión de Ucrania puso de relieve aumentos rápidos y localizados de la demanda cerca de zonas de conflicto e independientemente del grado de digitalización de los países".

Del mismo modo, "el apagón ibérico puso de relieve el efectivo como un método de pago indispensable cuando fallan las infraestructuras digitales y también como un instrumento importante para la tranquilidad pública, extendiendo su influencia incluso a zonas no directamente afectadas por el shock inicial". Finalmente, el BCE explica que "la crisis de la deuda soberana de Grecia experimentó picos recurrentes de la demanda durante una prolongada turbulencia financiera y tensiones políticas".

En consecuencia, el organismo sostiene que "estos casos revelan colectivamente un patrón consistente: en momentos de estrés agudo, el público a menudo recurre a la moneda física como una reserva confiable de valor y un medio de pago resistente". De esta forma, se explica que "esta demanda de efectivo impulsada por la crisis se debe a sus atributos fundamentales: ofrece una utilidad psicológica y práctica distintiva, lo que explica su bien documentada permanencia global".

Sin embargo, el BCE incide también en que "más allá de estos factores individuales, la resiliencia del efectivo sugiere que posee ventajas sistémicas más amplias, difíciles de cuantificar". De este modo, el organismo llega a la conclusión de que "estos hallazgos y reflexiones respaldan el creciente reconocimiento entre las autoridades de que el efectivo es un componente crucial de la preparación nacional ante crisis". Por tanto, para el BCE "la evidencia subraya la importancia continua de que los bancos centrales y el sector privado garanticen un suministro de efectivo eficiente y sólido".

Los suizos piden proteger el efectivo

Con todo, los suizos están pidiendo blindar en la Constitución el uso del dinero en efectivo. Así las cosas, en un referéndum celebrado este domingo, el 73% de los votantes respaldó una iniciativa para garantizar que siempre haya dinero en efectivo disponible en el país, descartando además que el efectivo pueda ser sustituido completamente por dinero exclusivamente virtual. El texto aprobado establece que esta garantía quedará inscrita en la Constitución suiza y obliga a las autoridades monetarias a velar por que el público tenga siempre acceso a monedas y billetes, consolidando así el papel del efectivo dentro del sistema financiero del país.

No obstante, pese a este amplio respaldo al dinero en metálico, las autoridades suizas seguirán estudiando la posibilidad de lanzar en el futuro un "franco suizo virtual", similar a una criptomoneda emitida por el banco central, como ya analizan varios países europeos y China. En caso de materializarse, esta moneda digital tendría que convivir con el efectivo tradicional.