Alberto Nadal responde al Gobierno en esRadio: "¿Se ríen de los españoles? Llevan siete años empobreciéndonos"

El Partido Popular ha planteado un conjunto de medidas fiscales y energéticas con el objetivo de aliviar la presión económica sobre las familias españolas en un contexto marcado por la inflación acumulada en los últimos años y por el encarecimiento de la energía y los productos básicos. Según el planteamiento expuesto por la formación, la economía doméstica atraviesa una etapa de fuerte presión derivada de la subida generalizada de precios y de unos salarios que, según indican, permanecen estancados desde hace tres décadas. A ello se suma un aumento de los costes energéticos y de la cesta de la compra que, según los datos citados por el partido, está afectando al poder adquisitivo de los hogares.

El Partido Popular señala que la inflación general acumula una subida superior al 20% desde 2019, lo que, según sus cálculos, supone una pérdida aproximada de dos de cada diez euros de poder adquisitivo en los últimos seis años. En ese contexto, la formación considera que el impacto de la situación internacional, incluida la guerra en Irán, añade presión a la economía española. Según su análisis, esta situación afecta especialmente al equilibrio presupuestario de las familias, que ya afrontan un aumento sostenido de gastos básicos.

Entre los incrementos citados, el partido señala que los carburantes han subido alrededor de un 50% desde 2018, mientras que la factura de la electricidad se ha incrementado en torno a un 20%, aunque recuerda que en determinados momentos llegó a multiplicarse hasta un 200%. El encarecimiento también se ha trasladado a los productos de consumo habitual. De acuerdo con los datos citados por la formación y basados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cesta de la compra ha aumentado cerca de un 40% en términos generales.

Algunos productos registran incrementos aún mayores. El Partido Popular señala que la leche y los huevos han subido alrededor de un 45%, mientras que el aceite llegó a registrar incrementos puntuales del 210%, aunque actualmente se situaría en torno a un 45% de aumento respecto a niveles anteriores. En paralelo, el partido sostiene que la recaudación fiscal ha aumentado de forma significativa en los últimos años. Según sus cifras, los ingresos tributarios se han incrementado en más de un 45%, con cerca de 170.000 millones de euros adicionales, en un contexto de inflación elevada.

Medidas fiscales y energéticas propuestas

Ante esta situación, el Partido Popular plantea un paquete de medidas que, según indica, podría aplicarse de manera inmediata y que estaría orientado a reducir la presión económica sobre los hogares. Entre las propuestas figura una reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) dirigida a incrementar la renta disponible de las familias. En concreto, el partido propone doblar los mínimos vitales por hijo a cargo y actualizar los tramos del impuesto, una medida que, según sus cálculos, supondría un impacto medio de unos 200 euros por contribuyente.

En el ámbito energético, la formación plantea reducir al 10% el IVA aplicado a la energía para todos los consumidores, en un contexto de subida de los precios del gas y del petróleo. Además, propone suprimir el impuesto de generación eléctrica, con el objetivo de reducir el coste final de la electricidad.

El Partido Popular calcula que la aplicación conjunta de estas medidas tendría un impacto directo en los presupuestos familiares. Según sus estimaciones, un hogar medio compuesto por dos adultos y dos hijos podría ahorrar unos 75 euros al mes, lo que equivaldría a cerca de 900 euros al año. La formación ha anunciado que trasladará estas propuestas al Congreso de los Diputados con el objetivo de conocer el respaldo del resto de grupos parlamentarios. Al mismo tiempo, señala que el Gobierno podría aprobar estas medidas de forma inmediata en el Consejo de Ministros si decidiera incorporarlas a su agenda económica.