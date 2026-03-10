"En España tenemos sol, tenemos viento": Aagesen se desentiende del 'mea culpa' nuclear de Von der Leyen

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, se ha reafirmado en la solitaria postura del Gobierno español después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconociera este martes que fue un "error estratégico" que en los últimos años la UE "diera la espalda" a la nuclear.

Tras un acto en el que la dirigente europea prometió un renacer nuclear en la UE ("tenemos la ambición de que Europa se convierta en un centro mundial de energía nuclear de última generación"), Aagesen ha respondido que esta estrategia no va con nuestro país. A preguntas de la prensa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Aagesen ha contestado: "En España tenemos un recurso ilimitado como es la renovable, tenemos sol, tenemos viento, tenemos talento, tenemos empresas que han apostado por las energías renovables". "Es una apuesta que es la ganadora en nuestro país", ha dicho la ministra en un momento crítico para la pervivencia de la energía nuclear en España: en estos meses el Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que decidir sobre la viabilidad técnica de la prórroga de tres años solicitada por la central nuclear de Almaraz, pero la última palabra la tendrá Moncloa.

Las empresas "no han apostado por nueva inversión en generación nuclear", ha dicho Aagesen sin mencionar las reiteradas afirmaciones de las eléctricas a favor de la prórroga de las centrales ya existentes a las que se suman el apoyo de las patronales.

"La apuesta", ha dicho la ministra, "tiene que ser ir más allá", con "medidas que profundicen en esa transición energética" y que "otros vectores" como el transporte o la vivienda se "electrifiquen". Von der Leyen, por su parte, ha señalado en su discurso que Europa quiere formar parte del "renacimiento mundial de la energía nuclear" y ha ensalzado esta tecnología como una energía limpia, "fiable" y capaz de "proporcionar electricidad durante todo el año, las 24 horas".

Mensaje desde Almaraz

Mientras desde el Gobierno contestaban así al mensaje europeo, la plataforma que aglutina a trabajadores, vecinos y empresarios de la comarca de la central de Almaraz ha vuelto a pedir que no se cierre, algo que creen que urge más que nunca ante la crisis energética de la ofensiva en Irán.

Según Fernando Sánchez, el presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, este contexto internacional pone de manifiesto que la central es "más necesaria que nunca para garantizar la seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia energética de España y Europa".

"En este momento hay tres reactores nucleares parados en España y el precio del mercado se ha multiplicado por 4 desde el inicio de la crisis de Irán porque es el gas el que está sustituyendo a la nuclear. Como ocurrirá, de manera permanente, si se mantiene el plan de cierre de las centrales nucleares españolas", recuerda Sánchez, alcalde de Belvís y también trabajador de la central.

"Por todo esto llamamos otra vez más a la reflexión al Ministerio para la Transición Ecológica, solicitando que cuando reciba del CSN el informe técnico sobre el mantenimiento de Almaraz apruebe la continuidad de la central hasta 2030 y acabe con esta incertidumbre a la que está sometiendo a Extremadura y a España. Así, además de dar estabilidad a nuestro mix energético, evitaremos, señora ministra, la destrucción de más de 4.000 empleos en la zona y la despoblación de una comarca que ahora mismo es motor de la economía extremeña", ha dicho Sánchez en una declaración a los medios.