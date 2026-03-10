Menú
Más allá de la gasolina: estos son los productos que contienen petróleo y no lo sabías

Más de 6.000 productos cotidianos, desde alimentos hasta cosméticos y ropa, contienen derivados del petróleo y podrían subir de precio.

Chocolate
Algunos chocolates industriales utilizan aditivos y recubrimientos derivados de la petroquímica para mejorar el brillo, la conservación o la textura. Entre ellos se encuentran ceras alimentarias y emulsionantes sintéticos.

Chicles
La goma base de muchos chicles se elabora con parafina o plásticos derivados del petróleo. Además, suelen incluir antioxidantes sintéticos y otros compuestos químicos que ayudan a conservar el sabor y la textura durante más tiempo.

Nuggets de pollo
Los nuggets pueden contener TBHQ, un antioxidante derivado del petróleo que se usa para conservar aceites y grasas. También pueden incluir dimetilpolisiloxano, un compuesto utilizado como agente antiespumante en la fritura.

Cereales
Muchos cereales de desayuno, galletas tipo cracker o snacks procesados incorporan conservantes como el TBHQ, utilizado para alargar la vida útil de aceites y grasas.

Helados
Sabores como la vainilla, la almendra o el limón pueden elaborarse con compuestos aromáticos sintéticos derivados del petróleo. La vainillina o el benzaldehído se utilizan para replicar esos sabores de forma más barata y uniforme.

Pasta de dientes
Algunas pastas dentales incluyen derivados petroquímicos como el polietilenglicol o el poloxámero 407. Estos compuestos ayudan a mezclar ingredientes, mejorar la textura y estabilizar la fórmula.

Medicamentos comunes
Fármacos muy utilizados, como la aspirina o el ibuprofeno, se sintetizan a partir de compuestos aromáticos derivados del petróleo, como el benceno, dentro de procesos químicos industriales.

Frutas y verduras
Muchas frutas y verduras llevan una fina capa de parafina alimentaria. Esta cera derivada del petróleo ayuda a conservar la humedad y da el brillo característico que se ve en los supermercados.

Envases y utensilios de cocina
Tuppers, cubiertos desechables, mangos de sartenes o espátulas de silicona suelen fabricarse con plásticos como el polietileno o el polipropileno, ambos derivados del petróleo.

Pintalabios y bálsamos labiales
Muchos cosméticos labiales contienen parafina, aceite mineral o vaselina. Estos ingredientes proceden de subproductos refinados del petróleo y se usan para aportar brillo y textura.

Champú y acondicionador
Productos capilares comunes incluyen compuestos como el propilenglicol o el glicerol sintético, utilizados para retener la humedad y mejorar la consistencia.

Esmalte de uñas
Los esmaltes suelen contener nitrocelulosa, pigmentos y disolventes sintéticos derivados de la industria petroquímica, responsables del color y del acabado brillante.

Ropa
Gran parte de la ropa está hecha con poliéster, una fibra sintética producida a partir de derivados del petróleo. Es muy común en ropa deportiva y prendas técnicas.

Alfombras y moquetas
Las fibras sintéticas como el nailon o la olefina, muy comunes en alfombras domésticas, proceden de la industria del petróleo.

Ceras
Las ceras para colorear utilizan parafina como base, un subproducto del refinado del petróleo que permite crear barras sólidas y resistentes.

Rotuladores
Las tintas de muchos rotuladores contienen solventes derivados del petróleo que ayudan a disolver los pigmentos y a que la tinta fluya correctamente.

