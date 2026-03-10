La subida del diésel y la gasolina retrata al Gobierno: "Solo el 5% del petróleo y el 2% del gas transita por Ormuz"

El precio del barril de Brent se ha encarecido enormemente desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. En consecuencia, esto está repercutiendo en los precios de los combustibles, como el diésel y la gasolina, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, algo que ya hemos contado estos días en Libre Mercado.

Como decimos, el precio del barril de brent ha pasado de tener un precio de 71,32 dólares (61,57 euros) el 27 de febrero a un precio de 99,3 dólares en la tarde del lunes (85,72 euros), de manera que vemos un encarecimiento del 39,42% en menos de dos semanas. Esto, a su vez, está repercutiendo en los precios del diésel y la gasolina que los conductores españoles se encuentran en las gasolineras de toda la geografía española.

De acuerdo con el portal especializado "Diésel o Gasolina", este lunes el precio de la gasolina normal se situó en 1,664 euros el litro, el de la gasolina premium en 1,817 euros el litro, el del diésel en 1,770 euros el litro y el del diésel premium en 1,864 euros el litro. Esto contrasta notablemente con los precios que registraban estos combustibles el 1 de marzo: gasolina normal a 1,495 euros el litro, gasolina premium a 1,687 euros el litro, diésel normal a 1,447 euros el litro y diésel premium a 1,549 euros el litro.

Aquí podemos ver la evolución en los últimos 365 días:

Estos precios tan elevados en los combustibles no se veían en España desde 2022, tras la invasión rusa de Ucrania y el consiguiente encarecimiento de las materias primas. Lo peor de todo es que el conflicto en Oriente Medio no tiene pinta de resolverse a corto plazo, sino que parece que se prolongará en el tiempo, lo que podría hacer que estos precios sigan subiendo si no se desbloquea el Estrecho de Ormuz y los países árabes no recuperan los niveles de producción de petróleo anteriores al conflicto.

La forma en que la guerra en Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz están afectando a los bolsillos de los conductores en España contrasta con las palabras de tranquilidad que trató de transmitir la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el pasado 2 de marzo, cuando afirmó lo siguiente:

«Nuestro suministro energético está muy diversificado: solo 5% del petróleo y 2% del gas transita por Ormuz. Ante la vulnerabilidad que supone la dependencia energética exterior apostamos por energía renovable y autóctona» 🔹 VP Sara Aagesen atiende a los medios de comunicación pic.twitter.com/3CGC4IZSyR — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) March 2, 2026

Así pues, vemos que en menos de una semana las palabras del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar "calmar las aguas" han caído en saco roto: los precios de la gasolina han subido un 11,3% y los del diésel han crecido un 22,3%, y eso a pesar de que, según la ministra, "sólo el 5 % del petróleo que se consume en España pasa por Ormuz". Mientras otros países como Portugal han reducido temporalmente el impuesto sobre hidrocarburos para amortiguar la subida de precios, el Gobierno de España aún no ha anunciado ninguna medida que favorezca a los conductores españoles.