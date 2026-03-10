Obligan a readmitir a un empleado que trabajaba de transportista mientras cobraba la baja médica

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dado la razón a un trabajador de un parking en San Sebastián, anulando el despido disciplinario que le impuso su empresa a principios de 2025. El fallo, emitido el 10 de febrero de 2026 por la Sala de lo Social, revoca la decisión inicial de un juzgado de primera instancia que había considerado justificado el cese, y obliga ahora a la compañía a readmitir inmediatamente al empleado, pagarle todos los salarios que no percibió desde entonces y compensarle con 15.000 euros adicionales por daños morales, según se cuenta en este artículo de El Diario Vasco.

El caso se remonta a cuando el empleado, con más de quince años de antigüedad en la empresa y sin antecedentes disciplinarios, se encontraba en situación de baja médica por una "reacción aguda de estrés y ansiedad", diagnosticada oficialmente desde septiembre de 2024 y vinculada en parte a tensiones laborales.

La compañía, sospechando que el trabajador no estaba realmente incapacitado, contrató a un detective privado para vigilarlo. El informe del investigador concluyó que, en varios días durante la baja, el hombre había realizado repartos como mensajero con un vehículo propio, entregando pedidos a distintos comercios y empresas de Donostia.

Seguía trabajando mientras cobraba la baja

En la carta de despido emitida por la empresa se concluyó que "resulta evidente que, durante su baja por incapacidad temporal el trabajador aprovecha la inactividad en nuestra empresa para trabajar como transportista para otra empresa". La empresa también le imputaba al trabajador una "disminución continuada del rendimiento en meses anteriores, con errores en cobros y registros", aunque estas conductas fueron declaradas prescritas por la sentencia en primera instancia, según se explica en el mencionado artículo.

A la vista de los hechos, y en primera instancia, el Juzgado de lo Social número 3 de Donostia-San Sebastián consideró acreditada la simulación de la baja y declaró procedente el despido. Sin embargo, esta decisión ha sido revocada por el TSJPV al apreciar que "el despido se produjo como una posible represalia por parte de la empresa hacia el trabajador por su relación laboral previa".

Para el TSJPV "no hay incompatibilidad"

Según la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se indica que "la incapacidad temporal del trabajador estaba debidamente amparada por partes médicos oficiales y que no se acreditó que la actividad detectada fuera incompatible con la patología ansiosa que motivó la baja y, en consecuencia, entiende que no quedó probada la alegada simulación de enfermedad".

El alto tribunal vasco entiende que la empresa vulneró dos derechos fundamentales: la garantía de indemnidad (al producirse como reacción frente a reclamaciones del trabajador) y el derecho a no sufrir discriminación por razón de enfermedad.

Por lo tanto, el TSJPV revoca la sentencia del juzgado de primera instancia y declara el despido como "nulo", con la obligación de readmitir al empleado y abonarle los salarios que dejó de percibir desde febrero de 2025, además de indemnizarle con 15.000 euros por daños morales, con función "reparadora y disuasoria", tal y como explica El Diario Vasco.