Podemos aprovecha la guerra de Irán para pedir intervenir toda la economía

Podemos aprovecha la guerra de Irán para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que tome el control de buena parte de la economía española. "España necesita un plan Anti Trump con urgencia" ha exigido este martes la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Belarra ha puesto como excusa el conflicto en Oriente Medio para solicitar la intervención de las principales ramas de actividad del país, y de las que su partido se lleva intentando apoderar, prácticamente, desde su creación.

Nacionalizar Repsol

Belarra comienza con los sectores que considera "estratégicos", como son la energía y la banca. "Tenemos que recuperar el control público de los sectores estratégicos que permiten garantizar derechos. Este país tiene que reflexionar sobre qué sentido tiene dejar en manos privadas y grandes multinacionales, que se están haciendo de oro, y a las que les interesan estas guerras" ha dicho.

España necesita un plan Anti Trump con urgencia. Bajar los alquileres, poner precios máximos a los alimentos y la energía, transporte público gratuito. También recuperar el control de los sectores estratégicos. La gente no puede esperar. pic.twitter.com/fscpBrD1HL — Ione Belarra (@ionebelarra) March 10, 2026

Para ello, Belarra pretende "construir una empresa pública de energía sobre la nacionalización de Repsol, que además es muy barato. Y por supuesto recuperar el control de la banca con una banca pública".

Supermercado público

Aunque no tenga ninguna relación con el conflicto armado, Belarra también considera "urgente que expropiemos todas las viviendas que los fondos buitre norteamericanos tienen en este país para empezar a construir un verdadero parque público de viviendas de alquiler porque Trump solo entiende un lenguaje: el del poder y el del dinero. Y hay que darle donde más le duele: en su dinero y en el de sus amigos" ha continuado.

Y por último, la máxima responsable de la formación morada ha dejado su habitual mensaje a Juan Roig. "Por supuesto, que construyamos esa distribuidora de alimentación pública que evite, como estamos viendo en España en el caso de Mercadona, con Juan Roig a la cabeza, o en el caso de la banca o la energía, que tengan pingües beneficios". Belarra ha insistido en "que podamos tener control público del precio de los alimentos a través de esta distribuidora pública a través de una cesta de la compra asequible".

Belarra no es la única en Podemos que ha aprovechado el temor a problemas de suministro energético o a la inflación por la guerra de Irán para pedir una agenda de intervención económica mucho más amplia. Ayer lunes, era la eurodiputada, Irene Montero, la que hacía una solicitud de todas estas ideas en Canal Red. Ninguna de ellas ha solicitado bajas de impuestos.