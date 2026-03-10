Trinidad Alfonso, así es la fundación que lleva el nombre de la madre de Juan Roig

La historia de Mercadona se remonta a los años 60, cuando Francisco Roig y Trinidad Alfonso Mocholí abrieron ocho carnicerías en La Pobla de Farnals, un municipio de Valencia. Más tarde, ya en la década de los 70, decidieron convertirlas en ultramarinos. Aquellos establecimientos, que se agrupaban bajo la marca de 'Cárnicas Roig’, fueron el embrión de la cadena de supermercados que hoy cuenta con 1.674 tiendas, según la memoria anual de 2024. En concreto, en 1977 surgió la marca ‘Mercadona’. El origen se debe a unas pastas italianas cuyo nombre era ‘Mercadonna’. Fue aquel año de 1977 cuando surgió Mercadona S. A, pero no sería hasta 1981 cuando se adoptase en los distintos locales propiedad de la familia Roig.

Hoy Mercadona es el primer operador de distribución alimentaria de España. Según las cuentas anuales de 2024, la compañía facturó 38.835 millones de euros, un 9% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, el beneficio neto ascendió a 1.384 millones de euros. Su cuota de mercado se sitúa en torno al 26,1% de acuerdo con los datos de la consultora Kantar.

Juan Roig, que tomó las riendas de la empresa en 1981 ha dejado claro en diversas ocasiones que los valores que aplica en la gestión de Mercadona se deben a la educación que recibió en su casa. En una entrevista a Cinco Días, explicó: "Hay una verdad universal, que me inspiró mi madre: primero hay que dar y después recibir". Y es que la figura de Trinidad Alfonso ha sido esencial para para Roig, la gestión de la compañía y su actividad filantrópica. Esta empezó en 2012, cuando creó la Fundación Trinidad Alfonso, una entidad sin ánimo de lucro orientada al mecenazgo deportivo en la Comunidad Valenciana. El nombre es un claro homenaje a la memoria de su madre.

Juan Roig en un evento de la Fundación Trinidad Alfonso.

Las cuentas anuales de 2024 de la institución indican que han invertido 9,1 millones de euros durante ese ejercicio. Además, desde su creación, y según la página web de la institución, la cifra total alcanza los 122 millones de euros.

Los dos principales eventos que impulsa la fundación Trinidad son el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y el Zúrich Maratón Valencia. Según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), en 2025 las dos pruebas generaron 59 millones de euros, cuatro millones de euros más que el del año anterior. El informe señala, además, que ambas pruebas produjeron un impacto de 36 millones en el PIB de la ciudad. La ratio de retorno que señala que, por cada euro invertido en la organización de eventos, se generan 3,6 euros de PIB.

Desde que Juan Roig impulsó el nuevo concepto del Maratón de Valencia con el apoyo de la fundación, en 2011, que cambió el circuito, las fechas y la llegada en una pasarela sobre las aguas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias -además de bautizarlo con el nombre de su madre-, el número de participantes ha ido en aumento. El Maratón de Valencia Trinidad Alfonso acogió a 35.000 corredores en 2025; el Medio Maratón a 27.681. En ambos casos el porcentaje de usuarios extranjeros es significativo. Para la primera prueba es del 63%, lo que lo convierte en un destino de carácter deportivo mundial, y, en el segundo, de 42,6%. De este último hay que señalar que, en la edición de 2024, los asistentes extranjeros representaban el 29%.

Tanto el Medio Maratón como el Maratón de Valencia llevan el nombre de Trinidad Alfonso, la madre de Juan Roig.

Al mismo tiempo, esta organización mantiene un programa de becas, el Proyecto FER (Foment d’Esportistes amb Reptes / Fomento de deportistas con retos) persigue la promoción de los deportistas valencianos que compitan en pruebas del calendario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Asimismo, en 2025, la fundación llevó a cabo, en colaboración con el Villarreal Club de Fútbol, siete proyectos de recuperación de campos de fútbol que sufrieron los destrozos de la dana que arrasó diversas comarcas valencianas en 2024.

El legado de capacidad de esfuerzo y trabajo duro de la que fuera una fuente de inspiración para Juan Roig se mantiene a través de una la organización. Trinidad Alfonso falleció en 2006 a los 95 años. Fue madre de siete hijos y participó de forma de forma activa en el negocio que compartía con su marido.