Sánchez, solo: Von der Leyen admite ahora que fue un "error estratégico dar la espalda a la nuclear"

En medio de la crisis energética abierta por la guerra de Irán, con los combustibles fósiles disparados, se multiplican las voces que defienden el papel de la energía nuclear para reducir dependencias externas y la volatilidad de los precios de petróleo y gas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha participado este martes en la cumbre sobre energía nuclear celebrada en París, donde ha reafirmado el compromiso de la UE en el desarrollo de nuevas tecnologías como los minirreactores nucleares y casi con las mismas palabras que el canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que fue un error dejar de lado durante años esta fuente de energía.

La dirigente alemana ha señalado que frente al desarrollo de tecnologías como la eólica en los últimos años, el desarrollo de la energía nuclear en Europa ha seguido una trayectoria muy distinta durante las últimas décadas. "En 1990, un tercio de la electricidad de Europa procedía de la energía nuclear. Hoy es cerca del 15%. Creo que fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente de energía fiable, asequible y baja en emisiones", ha dicho en un inequívoco mensaje de respaldo a este tipo de energía. Von der Leyen ha defendido que la UE recupere su liderazgo en tecnologías nucleares de nueva generación, mencionando específicamente el desarrollo de reactores modulares pequeños, una carrera en la que están embarcados países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. El objetivo de Bruselas es tener listos los suyos en 2030. "Europa fue pionera en la tecnología nuclear y podría volver a liderar el mundo en este campo. Los reactores nucleares de nueva generación podrían convertirse en una exportación europea de alta tecnología y alto valor añadido", ha afirmado.

Como parte de este respaldo, la alemana ha mencionado un nuevo plan estratégico europeo que incluirá entre otras medidas una garantía de 200 millones de euros para movilizar inversión privada en "tecnologías nucleares innovadoras" que será financiada con ingresos del sistema europeo de comercio de emisiones.

"Queremos que esta nueva tecnología esté operativa en Europa a comienzos de los años 2030", ha reiterado Von der Leyen. Según ha explicado, la estrategia presentada por Bruselas se apoyará en tres grandes líneas de actuación: simplificar el marco regulatorio para facilitar el despliegue de estas tecnologías, movilizar nuevas inversiones y reforzar la cooperación entre los Estados miembros para desarrollar el sector a escala europea.

"No solo queremos reducir el riesgo de estas inversiones en tecnologías bajas en carbono, también queremos enviar una señal clara a otros inversores para que se sumen", ha explicado, enmarcando este plan en la necesidad "estructural" europea de reducir el coste de la energía. "Los precios de la electricidad en Europa son estructuralmente demasiado altos", ha advertido, y acceder a una electricidad limpia y asequible será determinante para la industria.

Dentro del mea culpa entonado por la dirigente europea, Von der Leyen ha señalado cómo Europa debe combinar renovables con nuclear. "Europa no es un productor de petróleo ni de gas. Para los combustibles fósiles dependemos completamente de importaciones caras y volátiles", ha dicho señalando que la crisis actual lo pone aún más de manifiesto. "No es una elección entre una u otra. Es en combinación cuando son más poderosas", ha afirmado sobre nucleares y renovables, explicando que las renovables intermitentes generan la electricidad más barata, pero dependen de la disponibilidad de viento y sol, mientras que la energía nuclear puede proporcionar suministro estable durante todo el año.

España: de momento sin cambios

Tras reflexiones y promesas como las de Von der Leyen o del director de la Agencia Internacional de la Energía en idéntico sentido unos días atrás, de momento el Gobierno no da señales de cambio en torno a la energía nuclear en un momento clave: los dueños de la central nuclear de Almaraz pidieron hace unos meses una prórroga hasta 2030.

A la espera del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, que llegará en verano, y la posterior decisión del Ejecutivo, la ministra de Energía, Sara Aagesen, no dio muestras de cambio alguno en una reciente entrevista en El Periódico. "Cuando veamos qué dice el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, haremos nuestra propia evaluación y tomaremos nuestra decisión como Gobierno, en línea con nuestras premisas, que son totalmente coherentes y consistentes a lo largo del tiempo", dijo la ministra de Transición Ecológica del único país que, con centrales en marcha, tiene planes de cerrarlas.

Este martes, tras el Consejo de Ministros, y preguntada por las palabras de Von der Leyen, la ministra ha respondido con un "tenemos sol, tenemos viento" y ha sacado pecho de la política energética del Gobierno basada en las renovables y que mantiene por ahora el calendario de cierre nuclear. Entre otras cosas, ha alegado que no había empresas interesadas en nueva inversión nuclear, sin mencionar las reiteradas declaraciones de las eléctricas de su deseo de mantener las actuales plantas en marcha.