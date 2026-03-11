Así serán las nuevas tiendas de Mercadona: más espacio para frescos, un Obrador Central y menos personal atendiendo

Mercadona ha anunciado un nuevo modelo de supermercado que transformará progresivamente su red de tiendas en los próximos años. El proyecto –presentado ayer su presidente Juan Roig en la presentación de resultados– se denomina "Tienda 9" y busca mejorar la organización interna de los establecimientos, agilizar la compra de los clientes y aumentar la eficiencia de las operaciones.

La compañía planea invertir 3.700 millones de euros para adaptar sus supermercados a este nuevo formato, con el objetivo de que todos los establecimientos funcionen bajo este modelo antes de 2033. Para llevar a cabo las reformas, cada tienda tendrá que cerrar entre 15 días y un mes, ya que los cambios afectarán tanto a la distribución de los espacios como al funcionamiento interno.

Un nuevo modelo basado en procesos

Una de las principales novedades de la llamada "Tienda 9" es la reorganización del supermercado. Mercadona pasará de una estructura basada en secciones o negocios a otra centrada en procesos de trabajo, lo que permitirá optimizar los recorridos dentro del establecimiento y mejorar la coordinación del equipo.

Este cambio también afectará a la experiencia de compra. Según ha explicado Roig, el objetivo es que el recorrido por la tienda sea más claro y sencillo, lo que facilitará que los clientes –a los que la compañía denomina internamente "Jefes"– puedan hacer la compra de forma más rápida.

El nuevo diseño dará además más protagonismo a los productos frescos y reorganizará las áreas de refrigerados y congelados para que estén distribuidas de forma más lógica dentro del supermercado.

Un obrador central para preparar alimentos

Otro de los elementos clave del nuevo modelo será la creación de un "obrador central" dentro de las tiendas. En este espacio se concentrarán tareas que hasta ahora estaban repartidas en distintas zonas del supermercado, como los procesos de corte, cocción y envasado.

Con esta centralización, la compañía pretende mejorar el control de los procesos y aumentar la eficiencia. Además, Mercadona prevé que este sistema permita reducir el consumo energético hasta un 10% y el de agua hasta un 40% gracias a una gestión más eficiente de los recursos.

La empresa también prevé que gran parte de los productos frescos y preparados lleguen ya elaborados por los proveedores, lo que reducirá la manipulación y el personal en carnicería, pescadería o en la sección de platos preparados.

Cambios tecnológicos y mayor eficiencia energética

El nuevo formato incorporará también mejoras técnicas y herramientas tecnológicas para facilitar la gestión de los supermercados. Entre ellas se incluyen dispositivos electrónicos y sistemas colaborativos que ayudarán a los equipos a organizar mejor el trabajo diario.

Lo más interesante con Mercadona ahora mismo es, en mi opinión el giro que le van a dar a los supermercados con el 'Formato T9'. Desaparecen las secciones atendidas por personal. En la Tienda 9, los productos de pescadería, charcutería y la zona de jamón al corte pasarán a… pic.twitter.com/JWEDqanX31 — Antonio Ortiz (@antonello) March 11, 2026

En el área de refrigeración, los murales de frío utilizarán sistemas que reducen la pérdida de temperatura hacia los pasillos sin necesidad de instalar puertas, lo que mejora tanto el confort dentro del establecimiento como la eficiencia energética.

Además, Mercadona empleará CO₂ como refrigerante en sus instalaciones, una medida con la que busca disminuir el impacto ambiental del sistema de frío.

Un supermercado adaptado a nuevos hábitos de consumo

La transformación de las tiendas también responde a los cambios en la forma de comprar de los consumidores. El nuevo modelo dará mayor protagonismo a servicios como la sección de platos preparados, conocida como "listo para comer", y en algunas tiendas se prevé la instalación de mesas y sillas para consumir productos dentro del establecimiento. Con todo esto, Mercadona pretende adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes, que cada vez consumen más comida preparada dejando de lado los platos más elaborados.

La implantación del modelo "Tienda 9" comenzará de forma progresiva en distintos establecimientos y servirá como base para el futuro de la red de supermercados de Mercadona en España y Portugal