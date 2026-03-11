Bruselas lleva a España a los tribunales por no eximir del IVA a los autónomos

La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto a su legislación nacional dos directivas relacionadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). El Ejecutivo comunitario solicitará además la imposición de sanciones económicas al considerar que el Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias dentro del plazo fijado por la normativa europea.

Como hemos informado en Libre Mercado, España es el único país de la UE que no aplica la exención del IVA para los autónomos. Otros países, como Francia, Irlanda e Italia, han decidido mantener unos límites de facturación anual elevados para exonerar del IVA a los trabajadores por cuenta propia, cercanos al máximo permitido por la normativa europea, de 85.000 euros. Por el contrario, otros países han preferido establecer umbrales más bajos, como Dinamarca, que sitúa el umbral en torno a 6.700 euros anuales.

IVA franquiciado

En 2020 se aprobó la Directiva (UE) 2020/285 del Consejo, que establecía un régimen especial de exención de IVA para pequeñas empresas y autónomos con una facturación anual inferior a 85.000 euros, que sería aplicable a partir del 1 de enero de 2025. Concretamente, este documento detalla que "los Estados miembros podrán conceder una franquicia del impuesto en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas en su territorio por los sujetos pasivos que estén establecidos en él", cuyo volumen de negocios anual no superase, como máximo, los 85.000 euros.

De este modo, la Directiva establecía la posibilidad de aplicar umbrales diferentes para distintos sectores de actividad, si bien no podían exceder, en ningún caso, los 85.000 euros. Sin embargo, lo más importante es que, de acuerdo con la Guía del régimen especial de las pequeñas empresas, desde el 1 de enero de 2025, "tanto los sujetos pasivos establecidos en el Estado miembro en el que se devenga el IVA como los establecidos en otro Estado miembro podrán acogerse al régimen especial de las pequeñas empresas en el Estado miembro en el que se devengue el IVA".

Sin embargo, España sigue sin aplicar esta directiva. En Libre Mercado hemos explicado que Hacienda mantenía esta medida en pausa alegando que la estructura recaudatoria del IVA no admite cambios relevantes en este momento, justo en pleno despliegue del nuevo sistema de facturación electrónica. Por ello, la Plataforma Ciudadana por la Dignidad de los Autónomos se movilizó en 21 ciudades españolas para pedir, entre otras medidas, la exención del IVA hasta 85.000 euros. Por su parte, ATA decidió denunciar al Gobierno en Bruselas por no aplicar este IVA franquiciado.

Así las cosas, la Comisión Europea acaba de anunciar que pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que multe a España por no haber adoptado dos normas relacionadas con el IVA para los autónomos y las pymes. La primera de las directivas pendientes afecta al régimen del IVA aplicable a las pequeñas y medianas empresas (pymes), una reforma aprobada en 2020 con el objetivo de simplificar las obligaciones fiscales de estas compañías y reducir distorsiones de competencia dentro del mercado interior de la Unión Europea.

Según explica la Comisión Europea, esta normativa introduce un sistema que permite a las pymes acogerse a una exención del IVA cuando operan en otros Estados miembro, siempre que cumplan determinadas condiciones. En este sentido, España ha comunicado a Bruselas que no tiene intención de aplicar esta exención en su propio territorio, ya que la directiva establece que esta medida es opcional para los Estados miembro. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario subraya que el país sigue obligado a transponer las disposiciones que permiten a las empresas establecidas en España acogerse a este régimen en otros países de la Unión Europea.

La segunda directiva pendiente fue adoptada en 2022 y modifica las normas sobre los tipos del IVA dentro de la Unión Europea. Además, introduce disposiciones obligatorias sobre el lugar de prestación de determinados servicios cuando se transmiten o se ofrecen de forma virtual. Al respecto, la Comisión Europea advierte de que la falta de transposición de estas reglas puede generar riesgos de doble imposición o, por el contrario, situaciones en las que no se aplique ningún impuesto.

Esto se debe a que el resto de Estados miembro ya han adaptado su legislación a estas normas y aplicarán criterios fiscales distintos. Del mismo modo, la directiva también introduce cambios en el régimen especial del IVA aplicable a bienes de segunda mano, obras de arte, objetos de colección y antigüedades. Según Bruselas, la ausencia de estas disposiciones en la legislación española puede provocar distorsiones de competencia en el mercado interior, al existir diferencias regulatorias entre países.

Infracción de España

Los Estados miembro debían adoptar y comunicar a la Comisión Europea las medidas necesarias para incorporar ambas directivas antes del 31 de diciembre de 2024. Ante la ausencia de notificación por parte de España, el Ejecutivo comunitario inició el procedimiento de infracción previsto en los tratados europeos. El primer paso fue el envío de dos cartas de emplazamiento el 31 de enero de 2025, en las que se solicitaba información sobre la situación de la transposición.

Posteriormente, el 17 de julio de 2025, la Comisión envió a las autoridades españolas dictámenes motivados, el paso previo a la interposición de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos documentos instaba al Gobierno a completar la adaptación de su legislación a las directivas europeas. Sin embargo, Bruselas señala que España no ha comunicado hasta ahora la adopción de las medidas necesarias para incorporar estas normas al derecho nacional.

Ante esta situación, la Comisión Europea ha decidido remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además de solicitar que se declare el incumplimiento de España, el Ejecutivo comunitario pedirá al tribunal la imposición de sanciones financieras por no haber cumplido con la obligación de transponer la normativa dentro del plazo establecido. De hecho Bruselas recuerda que España es actualmente el único Estado miembro que no ha comunicado la transposición de estas dos directivas relacionadas con el IVA.

Reacción de los autónomos

En este contexto, las organizaciones de autónomos ATA y UPTA han valorado positivamente la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber transpuesto estas normativas. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha criticado que el Gobierno español todavía no haya incorporado esta directiva al ordenamiento jurídico nacional. "A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para trasponer la directiva europea 2020/285". Así, instan que al Gobierno a trasponer estas directivas.

En este sentido, Amor denuncia que "los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros". De hecho, según Amor, la legislación española no contempla actualmente un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación, lo que impide aplicar este sistema simplificado.

Asimismo, ha defendido que la ausencia de un umbral de exención y de procedimientos adaptados de control y registro para la aplicación del impuesto genera dificultades administrativas para el colectivo. Además, ha señalado que la aplicación del IVA franquiciado podría suponer un ahorro de hasta 600 euros en costes administrativos y burocráticos para los autónomos.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) también ha valorado la decisión de la Comisión Europea y ha recordado que el IVA franquiciado forma parte de las reformas fiscales que el sector reclama desde hace años. La organización, presidida por Eduardo Abad, calcula que más de un millón de autónomos en España podrían beneficiarse de este régimen simplificado. Según UPTA, su implantación supondría un alivio administrativo para los profesionales con menor volumen de facturación, al reducir las obligaciones relacionadas con la gestión del IVA.