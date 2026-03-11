El precio de la gasolina y el diésel sigue al alza: así están los carburantes en varias provincias este 11 de marzo

El precio de los carburantes mantiene su tendencia al alza en España y continúa presionando el bolsillo de los conductores. En los últimos meses, los combustibles han registrado incrementos continuados respecto a los niveles de comienzos de año, cuando la gasolina 95 se situaba en torno a 1,47 euros por litro de media en el país.

Los precios actuales en varias provincias españolas muestran ya cifras claramente superiores a esas referencias, situando tanto la gasolina como el gasóleo cerca o por encima de los 1,8 euros por litro en muchos casos.

Precio de la gasolina hoy en varias provincias

En el caso de la gasolina sin plomo 95, los precios se sitúan entre los 1,704 y los 1,749 euros por litro dependiendo de la provincia analizada. Toledo registra el precio más alto con 1,749 euros por litro, mientras que A Coruña presenta el valor más bajo con 1,704 euros.

Así quedan los precios por provincia:

Madrid: 1,741 €

Barcelona: 1,734 €

Valencia: 1,731 €

Sevilla: 1,720 €

Zaragoza: 1,735 €

Toledo: 1,749 €

Murcia: 1,706 €

Vizcaya: 1,709 €

Guadalajara: 1,729 €

La Coruña: 1,704 €

En cuanto a la gasolina sin plomo 98, el precio supera ampliamente los 1,85 euros por litro en la mayoría de los territorios. Toledo vuelve a encabezar la tabla con 1,895 euros por litro, mientras que A Coruña registra el precio más bajo con 1,849 euros.

Precios de la gasolina 98:

Madrid: 1,876 €

Barcelona: 1,869 €

Valencia: 1,875 €

Sevilla: 1,875 €

Zaragoza: 1,889 €

Toledo: 1,895 €

Murcia: 1,845 €

Vizcaya: 1,865 €

Guadalajara: 1,861 €

La Coruña: 1,849 €

El diésel también sigue disparado

El gasóleo A también mantiene precios elevados en gran parte del país. En este caso, Bizkaia registra el precio más alto con 1,887 euros por litro, mientras que Toledo presenta el más bajo con 1,848 euros.

Precios del gasóleo A:

Madrid: 1,854 €

Barcelona: 1,852 €

Valencia: 1,881 €

Sevilla: 1,878 €

Zaragoza: 1,860 €

Toledo: 1,848 €

Murcia: 1,875 €

Vizcaya: 1,887 €

Guadalajara: 1,873 €

La Coruña: 1,854 €

Por su parte, el gasóleo A+ supera los 1,9 euros por litro en todas las provincias analizadas. Valencia marca el precio más alto con 1,953 euros por litro, mientras que A Coruña registra el menor con 1,898 euros.

Precios del gasóleo A+:

Madrid: 1,904 €

Barcelona: 1,901 €

Valencia: 1,953 €

Sevilla: 1,940 €

Zaragoza: 1,912 €

Toledo: 1,905 €

Murcia: 1,932 €

Vizcaya: 1,901 €

Guadalajara: 1,915 €

La Coruña: 1,898 €

Los combustibles siguen encareciéndose

La subida de los carburantes se produce en un contexto de tensiones internacionales que afectan al mercado energético debido a la inestabilidad en Oriente Próximo y las restricciones de tráfico en el Estrecho de Ormuz. Unos factores que terminan trasladándose al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

De mantenerse esta tendencia, llenar el depósito seguirá siendo cada vez más caro para los conductores españoles, con precios que ya se aproximan nuevamente a los niveles registrados durante anteriores crisis energéticas.